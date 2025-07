Matt Turner à l’OL, c'est fait et le prix est délirant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Contraint et forcé, l'OL va recruter Matt Turner dont il ne veut pas. Le gardien américain va être payé très cher, et n'a aucune chance de jouer pour Lyon.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais vivent des choses incroyables avec John Textor, mais ils s’en seraient bien passés. Voir l’OL passer tout proche d’une relégation administrative en Ligue 2 en fait partie, tout comme le fait qu’un joueur va être transféré alors qu’absolument personne n’en veut. Et pas pour des cacahuètes puisque l’OL va verser 8 millions d’euros à Nottingham Forest pour son gardien remplaçant Matt Turner, qui ne fait pourtant partie des plans dans aucun des deux clubs. La faute à un deal scellé et signé par John Textor avec son ami propriétaire du club anglais Angelos Marinakis, et dont l’OL n’est pas parvenu à se dépêtrer, le transfert étant écrit dans le marbre. 8 millions d’euros pour un gardien remplaçant de 31 ans qui n’est pas non plus titulaire en sélection américaine, Michele Kang s’est arrachée les cheveux mais a du avouer sa défaite dans un transfert qui doit faire rire John Textor tellement il met dans l’embarras ceux qui l’ont mis de côté à Lyon.

Encore un coup fourré signé Textor

Résultat, selon L’Equipe, l’OL a trouvé une solution d’urgence et ne fera même pas passer de visite médicale à Matt Turner, qui sera envoyé directement aux Etats-Unis pour être prêté au New England Revolution. Ce sera un prêt avec prise en charge totale de son salaire, et une option d’achat, toutefois non obligatoire, et certainement pas à la hauteur du montant que va lâcher l’Olympique Lyonnais. De quoi limiter la casse même s’il s’agit tout de même d’une très mauvaise nouvelle pour l’équilibre de ses comptes. C’est en effet une dépense de 8 ME qui sera validée pour cet été, avec un joueur qui n’aura aucun impact sur l’effectif. Une somme qui aurait pu être mise pour convaincre Liverpool de céder Tyler Morton par exemple.

Décidément, John Textor ne sera pas le bienvenu s’il a un jour l’idée de revenir à Lyon, où il prenait des selfies avec les supporters il y a encore quelques semaines de cela.