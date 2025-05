Matic chassé de l'OL après l’écoeurante polémique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nemanja Matic a provoqué la polémique samedi soir en masquant le symbole de la lutte contre l’homophobie sur son maillot. A tel point qu’à Lyon, on réclame à présent le départ de l’international serbe.

Remplaçant contre Angers samedi soir lors de la dernière journée de Ligue 1, Nemanja Matic a tout de même trouvé le moyen de se faire remarquer… de la pire des façons. L’international serbe a masqué avec un scotch le logo de lutte contre l’homophobie présent sur la manche de son maillot. Cela aurait pu passer inaperçu, mais les réseaux sociaux ont très vite remarqué ce détail qui n’en est pas un et qui a provoqué l’indignation générale. A tel point que l’avenir du milieu de terrain de 36 ans à l’Olympique Lyonnais se retrouve à présent remis en cause. La polémique a enflé jusqu’en Angleterre où Give me Sport a relaté les faits reprochés à Nemanja Matic.

Nemanja Matić covered the special Ligue 1 logo showing support for the fight against Homophobia. 😬🏳️‍🌈 pic.twitter.com/hYPGW0PUAU — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 18, 2025

« Matic est de plus en plus surveillé suite à un incident survenu lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Angers samedi » écrit le média britannique, qui explique que le Serbe pourrait être sanctionné par la LFP pour cela. Sur les réseaux sociaux, So Foot a également tiré sur Nemanja Matic, qui s’est assurément mis tout le monde à dos avec un tel geste lors de la dernière journée de Ligue 1. « Nemanja Matić a caché le symbole de la lutte contre l'homophobie sur son maillot, hier soir. Un geste très courageux, pour cet homme de "convictions", parce qu'il aurait pu devenir immédiatement homosexuel si le scotch avait lâché » écrit avec ironie le média.

Le départ de Matic réclamé en masse

Chez les supporters lyonnais, on ne pardonne pas ce geste à Nemanja Matic et on réclame son départ de tout urgence. « Allez casse toi c’est bon », « T'as eu peur de devenir gay si tu cachais pas le logo ? », « La Ligue 1 ne veut pas de toi, prends Mostafa avec toi et CASSE TOI » ou encore « Casse-toi de la ligue 1 toi et ton scotch de merde » peut-on lire sur X au milieu de dizaines de messages similaires. Le divorce semble définitivement consommé entre Nemanja Matic et les supporters lyonnais et ce n’est pas la saison laborieuse du Serbe qui va donner des regrets aux amoureux du club rhodanien. Reste maintenant à trouver un point de chute à un joueur de 36 ans et dont le contrat court encore jusqu’en 2026, ce qui ne sera pas si simple pour l’OL.