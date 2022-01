Marcelo viré, l'OL sort les mouchoirs et Bordeaux rigole

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié mercredi, l’Olympique Lyonnais a annoncé le départ définitif du défenseur brésilien Marcelo.

Ecarté du groupe professionnel de l’OL depuis la défaite à Angers en début de saison, Marcelo évoluait avec la réserve. Malgré sa mise au placard, l’ex-défenseur du Besiktas Istanbul a eu un comportement exemplaire avec les jeunes de l’Olympique Lyonnais. Son attitude a été louée par les éducateurs de la réserve du club et par les salariés en général. Cela n’a cependant pas suffi pour convaincre Jean-Michel Aulas, Peter Bosz et les dirigeants de l’OL de réintégrer Marcelo au groupe professionnel. Mercredi, le club lyonnais a ainsi dévoilé dans un communiqué qu’un accord avait été trouvé pour la rupture du contrat à l’amiable de Marcelo. Une information que Sidney Govou n’a pas vraiment accueillie avec joie car pour l’ancien attaquant de Lyon et de l’Equipe de France, Marcelo aurait pu apporter à l’équipe professionnelle de l’OL durant cette fin de saison.

Marcelo avait encore sa place à l'OL selon Govou

L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat.https://t.co/6l1iERzHUq — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

« Il y a eu un problème avec Marcelo, c’est ce qui a été dit officiellement (sourire)… Personnellement, pour l’avoir vu évoluer avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, il a eu un comportement qui était vraiment exemplaire. Peut-être qu’il a fauté à un moment donné… Néanmoins, je trouve que c’est peut-être une erreur de ne pas vouloir le réintégrer. C’était un joueur qui aurait pu dépanner (avec les professionnels) dans l’équipe de l’OL » a analysé Sidney Govou, pour qui Marcelo avait encore les moyens de dépanner en Ligue 1 ou sur certains matchs de Ligue Europa. L’Olympique Lyonnais a finalement fait le choix de payer pour s’en séparer avec un accord pour une rupture de contrat à l’amiable. Reste maintenant à voir où rebondira Marcelo, qui dispose de quelques touches à l’étranger mais également en Ligue 1. A la recherche d’un défenseur d’expérience durant ce mois de janvier, les Girondins de Bordeaux sont sur le coup. Le club aquitain est même tout proche de faire signer le Brésilien pour les six prochains mois selon RMC.