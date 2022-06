Malo Gusto à Paris, l’OL risque de pleurer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de se séparer de Thilo Kehrer, le PSG cherche activement un joueur au poste de latéral droit au mercato. Le nom de Malo Gusto circule à Paris.

La révolution se prépare doucement mais surement au Paris Saint-Germain, qui a fait venir Luis Campos en lieu et place de Leonardo. Au poste d’entraîneur, le départ de Mauricio Pochettino est d’ores et déjà acté mais son remplaçant n’est pas encore connu. Quoi qu’il en soit, le PSG avance sur quelques dossiers chauds du mercato. Après avoir ficelé la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a tenté de faire venir Aurélien Tchouaméni… en vain. Dans le secteur défensif, l’état-major du Paris Saint-Germain veut également faire venir un latéral droit afin de doubler le poste d’Achraf Hakimi dans la mesure où le club a décidé de vendre Thilo Kehrer. A en croire RMC, le recrutement d’un latéral droit est donc une priorité pour le champion de France en titre.

Le PSG déterminé à recruter un latéral droit

Un joueur au profil similaire à celui d’Achraf Hakimi est désiré par l’état-major du Paris Saint-Germain, qui s’est récemment penché sur la situation de Malo Gusto, auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Après avoir débuté dans le rôle de la doublure de Léo Dubois, le défenseur formé chez les Gones s’est peu à peu imposé sous les ordres de Peter Bosz. L’entraîneur néerlandais de l’OL compte évidemment sur le défenseur de l’Equipe de France espoirs pour la saison prochaine, mais une éventuelle offre du Paris SG changerait beaucoup de choses. A ce poste de latéral droit, le club de la capitale a aussi étudié le profil d’un autre latéral droit français : Nordi Mukiele. A l’instar de Kehrer, l’international tricolore est capable de jouer dans l’axe ou sur le côté et logiquement, ses belles saisons en Bundesliga ne sont pas passées inaperçues. En attendant de savoir qui sera recruté par le PSG, il ne fait donc plus de doute que Luis Campos souhaite recruter un latéral droit. Et si possible un joueur capable de chatouiller le titulaire actuel Achraf Hakimi.