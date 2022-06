Malacia dit oui à l'OL, Feyenoord gâche tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche au mercato, l’OL a jeté son dévolu sur Tyrell Malacia, le grand espoir néerlandais du Feyenoord.

Excellent avec le club hollandais face à Marseille en demi-finale d’Europa League Conférence, Tyrell Malacia est un latéral gauche hautement apprécié par l’entraîneur rhodanien Peter Bosz. Le coach néerlandais de l’Olympique Lyonnais a fait savoir à Jean-Michel Aulas ainsi qu’à Bruno Cheyrou que le défenseur de Feyenoord était sa priorité pour compenser le retour de prêt d’Emerson à Chelsea. Depuis plusieurs semaines, Lyon négocie avec Feyenoord le transfert de Tyrell Malacia. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le finaliste malheureux de l’Europa Conférence League est difficile en affaires. A en croire les informations du Progrès, le tarif a été fixé à plus de 10 millions d’euros pour le transfert de Tyrell Malacia, lequel a fait part à ses dirigeants de son envie de partir.

Feyenoord veut plus de 10 ME pour Malacia

Du haut de ses 22 ans, le natif de Rotterdam souhaite découvrir un nouveau défi et a donné son accord de principe à Peter Bosz afin de le rejoindre à l’Olympique Lyonnais. Un élément important pour Jean-Michel Aulas dans ce dossier, mais qui ne fait pas encore la différence. Feyenoord est inflexible et souhaite faire monter les enchères. Le club néerlandais a conscience de la belle cote de son défenseur sur le marché des transferts grâce à son excellente campagne européenne. Par conséquent, les dirigeants néerlandais sont convaincus qu’ils recevront d’autres offres dans les semaines à venir. Un jeu dangereux pour l’OL, qui pourrait voir le prix de Malacia flamber dans les prochains jours. La priorité pour Jean-Michel Aulas et pour Vincent Ponsot sera donc de boucler le dossier au plus vite, avant que des clubs anglais -par exemple- se manifestent avec des moyens hautement supérieurs à ceux de l’OL. Malgré la très forte envie de Peter Bosz de recruter Tyrell Malacia, le club rhodanien ne souhaite pas dépasser la barre des 10 millions d’euros bonus compris.