Maitland-Niles veut partir, jackpot pour l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ainsley Maitland-Niles a une belle cote en Premier League et n’est pas insensible à l’idée de partir en Angleterre. Son potentiel transfert devrait permettre à l’OL de récupérer une belle somme d’argent.

Paulo Fonseca aimerait sans doute que l’hémorragie de départs au sein de son effectif prenne fin. Depuis le début du mercato, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Lucas Perrin, Duje Caleta-Car, Jordan Veretout ou encore Thiago Almada ont fait leurs valises. Des départs préjudiciables que l’OL tente de compenser au fur et à mesure, mais ce n’est évidemment pas simple avec des moyens limités. Certains cadres sont encore là à l’instar de Corentin Tolisso, Georges Mikautadze ou Clinton Mata. L’entraîneur lyonnais aimerait aussi pouvoir s’appuyer sur Ainsley Maitland-Niles la saison prochaine.

Mais l’ancien joueur d’Arsenal est courtisé en Angleterre, où Everton souhaite le recruter. Le média spécialisé Goodisonnews croit justement savoir que l’intérêt des Toffees ne laisse pas le joueur de l’Olympique Lyonnais indifférent. A seulement 27 ans et après deux saisons passées en Ligue 1 pour se relancer, l’international anglais (5 sélections) est ouvert à un retour en Premier League. Everton apprécie sa polyvalence, Maitland-Niles pouvant jouer latéral, ailier ou milieu relayeur. David Moyes a d’ores et déjà donné son feu vert pour ce transfert, mais Everton va devoir passer à la caisse.

L'OL attend un gros chèque pour Maitland-Niles

Et pour cause, le média spécialisé sur l’actualité du club basé à Liverpool affirme que pour sortir Ainsley Maitland-Niles de Lyon, il va falloir signer un joli chèque. Le site britannique rappelle que le joueur d’1m80 a encore deux ans de contrat à l’OL (juin 2027) et que Matthieu Louis-Jean a d’autres joueurs à forte valeur marchande dan son effectif dont Malick Fofana, et n’a donc pas l’obligation de vendre Maitland-Niles. Il faudra par conséquent une belle offre pour faire craquer Lyon, qui pourrait négocier à partir de 15 millions d’euros. Un joli coup en prévision pour les Gones sur le plan financier puisque Maitland-Niles avait rejoint le Rhône en tant que joueur libre en septembre 2023. Sportivement en revanche, ce serait assurément une grosse perte de plus pour Paulo Fonseca.