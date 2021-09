Lyon volé de 5 points, les propos accusateurs d'Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié le carton rouge pris par Emerson ce samedi soir face à Lorient et Jean-Michel Aulas a tenu à le faire savoir à Bastien Dechepy et aux médias.

Prime Video l’a dévoilé en plein match, à la pause de la rencontre entre l’OL et Lorient, c’est un Jean-Michel Aulas ulcéré qui est descendu dans les couloirs du Groupama Stadium afin de faire savoir à l’arbitre, Bastien Dechepy, que le carton rouge mis à Emerson suite à un très léger contact sur Le Fée était, selon lui, un scandale. Et à priori, le patron de Lyon avait le verbe haut à l’encontre de l’officiel. Même si Toko Ekambi a permis à l’OL d’arracher un point face aux Merlus, cela n’a pas calmé Jean-Michel Aulas. C’est d’abord sur la chaîne d’Amazon que le boss de Lyon a fait part de son mécontentement. « Les arbitres peuvent se tromper. Surtout les jeunes arbitres. La VAR devrait jouer plus de rôle pour corriger les erreurs éventuelles, et ça n'a pas été le cas (...) Il faut que la Ligue de Football Professionnel et la Direction Technique de l’Arbitrage se prennent en main, parce qu'on ne peut pas fausser la compétition avec ces décisions, a prévenu le dirigeant de l’Olympique Lyonnais, qui a clairement accusé les arbitres d'avoir faussé la saison de son club. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage.»

Y’a une thématique des arbitres contre l’OL ? #OLFCL — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) September 25, 2021

Aulas exige que les arbitres de Ligue 1 se justifient

Et au micro d’OL TV, Jean-Michel Aulas en a remis une couche. « Emerson ne fait rien pour toucher son adversaire. Cela ne doit pas entraîner le carton rouge. Ce n’est pas le dernier défenseur. Cela fait beaucoup d’erreurs d’interprétation (...) On se demande que ce que fait la VAR. Il faut dire les choses. Je suis très déçu de ne pas avoir entendu Monsieur Garibian dimanche dernier après le match face à Paris (...) On a vraiment l’impression que la VAR n’ose pas intervenir. Le manque de cohérence est gênant. La LFP investit des sommes conséquentes dans la VAR. Il faut trouver une solution », a fermement prévenu le président de l’Olympique Lyonnais à une semaine du derby contre l’AS Saint-Etienne.