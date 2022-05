Lyon tient une recrue, ce poste est bouclé !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En quête d’un gardien de complément pour épauler Anthony Lopes et Julian Pollersbeck, l’Olympique Lyonnais va réaliser un joli coup avec l’arrivée gratuite de Rémy Riou.

Né à Lyon et formé à l’OL entre 1995 et 2007, Rémy Riou n’a jamais eu la chance de garder la cage de son club de coeur. Mais cela pourrait peut-être arriver la saison prochaine, vu que le portier de 34 ans va effectuer un retour aux sources lors du mercato estival. En effet, selon les informations de Ouest-France, l’actuel gardien de Caen va quitter Malherbe pour revenir chez les Gones. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien portier du FC Nantes sera donc un joli renfort pour Lyon, et surtout pour zéro euro. Auteur d’un joli exercice 2021-2022 sous le maillot du SMC, Riou fera ses adieux au public du Stade d’Ornano ce samedi en marge du match de L2 contre Quevilly-Rouen.

Rémy Riou futur numéro trois de l’OL

Pas prolongé par Caen, l’ancien international espoirs français a trouvé une belle porte de sortie pour finir sa carrière en beauté, sachant qu’il sera le troisième gardien de l’OL la saison prochaine, derrière le titulaire Anthony Lopes et son remplaçant Julian Pollersbeck. Un choix loin d’être anodin, car Lyon fait donc le pari de l’expérience au détriment de la jeunesse, incarnée par Kayne Bonnevie, à ce poste si spécial de gardien de but. En attendant de voir Riou débarquer comme première recrue du mercato d’été, l’OL va tenter de sauver sa saison en terminant dans le Top 5 de la Ligue 1 afin de récupérer un ticket pour une Coupe d’Europe. Une mission que Peter Bosz aura à coeur de remplir pour pouvoir construire un bel effectif en vue de la saison prochaine, avec notamment Riou en tant que numéro trois dans la cage.