« ‍Lyon souffre ‍», Jean-Michel Aulas appelé en sauveur

Par Corentin Facy

Ancien président historique de l’OL, Jean-Michel Aulas « réfléchit » à se porter candidat aux élections municipales de 2026. Son fan club est en tout cas bien décidé à lui forcer la main.

« Je suis lyonnais d’origine, j’ai fait mes études à Lyon, j’ai créé mes premières entreprises ici, comment voulez-vous que je ferme la porte à Lyon ? J’y réfléchis, bien sûr » lançait au début du mois de février Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération française de football et ancien patron de l’Olympique Lyonnais au sujet des élections municipales de 2026. « JMA » futur maire de la ville, l’idée fait en tout cas son chemin chez l’homme d’affaires de 75 ans… mais pas uniquement.

[#ExOL] Des jeunes au soutien de #JMA2026 – via Le Progrès ⤵️



« Jean-Michel #Aulas candidat aux municipales 2026 à Lyon ? C’est la question que de nombreux Lyonnais se posent. Selon un sondage Ifop, ils seraient favorables à plus de 70 % à la candidature de l’ancien président de… pic.twitter.com/ELljOVf8HT — Social Gones (@SocialGones) March 4, 2025

Certains habitants de la capitale des Gaules souhaitent absolument voir Jean-Michel Aulas se présenter dans un an. Le collectif « Génération Aulas », composé de jeunes électeurs de la région lyonnaise, a même publié un communiqué pour convaincre l’ancien patron de l’OL. « Nous, jeunes lyonnais, lançons un appel à Jean-Michel Aulas afin qu’il se porte candidat aux municipales à Lyon dès maintenant pour 2026. Lyon traverse une crise profonde. Depuis l’arrivée aux responsabilités de la majorité écologiste menée par Grégory Doucet, notre ville subit un déclin inquiétant » publie le collectif avant de poursuivre.

Les électeurs à Lyon attendent Jean-Michel Aulas

« Insécurité croissante, gestion erratique des finances publiques, projets d’urbanisme déconnectés des réalités, absence de vision pour la mobilité : Lyon souffre et les Lyonnais avec elle. Nous, jeunes Lyonnais, refusons de rester spectateurs de cette dégradation. Face à cette situation, un nom s’impose à tous : Jean-Michel Aulas » écrit notamment ce collectif, qui estime que « Lyon a besoin d’un maire qui la défende et la porte avec ambition. Jean-Michel Aulas est cet homme ». Un sacré appel du pied qui ne laissera pas le vice-président de la FFF indifférent. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision finale de Jean-Michel Aulas, dont la cote de popularité est au plus haut à Lyon, un peu plus de deux ans après son départ de la présidence du club.