Lyon : Sidney Govou a vu des choses qui l'énervent

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a dit adieu à ses espoirs de finir sur le podium en se contentant d'un nul à Strasbourg. S'il ne veut pas tout rejeter du jeu pratiqué par la formation de Peter Bosz, Sidney Govou est quand même désolé.

Tandis que l’OM et Rennes se sont imposés ce week-end en Ligue 1, sans même parler du PSG qui est seul sur sa planète, l’OL n’a pris qu’un point en déplacement à la Meinau (1-1), et le club de Jean-Michel Aulas pointe désormais à 10 longueurs du Stade Rennais, troisième du classement. Même le plus optimiste des supporters lyonnais est bien conscient que décrocher une place sur le podium relève du doux rêve, mais que la réalité fait que la formation de Peter Bosz va échouer dans ce qui était l’objectif numéro 1 fixé par le patron lyonnais. Ayant vu le match à Strasbourg, Sidney Govou ne veut pas tout jeter par la fenêtre, mais l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui se confie dans Le Progrès, regrette que des soucis récurrents depuis bien longtemps ne soient pas réglés alors que la saison se termine.

Lyon se plante tactiquement, ça l'énerve

Pour celui qui a gagné de nombreux titres sous le maillot de l’OL, il y a des choses vraiment indignes d’un candidat aux trois premières places de Ligue 1. « Lyon est constant dans le bien et dans le moins bien. J’ai trouvé la première période plutôt bonne, même s’il y a eu l’ouverture du score alsacienne. Il y avait un pressing haut, de l’abnégation. Mais il y a aussi le moins bien : encore un but encaissé sur une erreur individuelle, avec le mauvais jugement de Dubois/Ndombele, et un Lopes pas assez autoritaire. Ce but est évitable. En deuxième période, il y a un vrai manque de provocation : faire des passes dans les 30 derniers mètres ça va bien un moment, mais il faut de la personnalité pour aller provoquer », regrette Sidney Govou, qui espère que le match face à West Ham permettra à Lyon de rêver encore un peu d’ici la fin de l’actuelle saison.