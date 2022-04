Lyon sauce Aulas, c'est du blabla et pas de résultat

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, et le crash de Lyon en Europa League, Jean-Michel Aulas multiplie les explications afin de convaincre tout le monde que finalement tout n'est pas à jeter. Le discours présidentiel ne passe plus vraiment.

Jean-Michel Aulas avait les traits tirés et la mine des mauvais jours au lendemain du fiasco lyonnais en Europa League. Un résultats négatif qui a mis en furie des supporters de l'OL exaspérés que les mois se suivent et se ressemblent, avec encore et toujours des discours, et jamais des résultats. La C3 constituait le dernier véritable espoir de l'Olympique Lyonnais cette saison, et l'élimination face à West Ham est un coup de poignard supplémentaire dans le dos des Gones. Fidèle à ses habitues, et c'est courageux de sa part, le président de Lyon a fait face à ces critiques, même si son discours commence à ne plus vraiment convaincre, et suscite même un peu de pitié. A force de parler des féminines, de la Gambardella, du Barça, de l'Alatanta ou bien encore du PSG, Jean-Michel Aulas sort affaibli de cette saison.

Une dure saison pour le président de l'Olympique Lyonnais

Mais cela n'empêche, le président de l'Olympique Lyonnais veut encore et toujours croire en des jours meilleurs. « Le football a changé. Le PSG est arrivé depuis 2011 avec des moyens qui sont différents d'avant. D'autres clubs ont réussi aussi, Lille par exemple, mais dans une situation économique particulière. Il y a une remise en cause. A un moment donné, on a eu un entraîneur critiqué par les supporteurs et les journalistes (Ndlr : Bruno Genesio), aujourd'hui, il réussit plutôt pas mal et à notre détriment. On voit que l'OL est resté le premier club européen français sur la durée. Nos structure ont évolué du tout au tout. On a les éléments qui nous permettront de rebondir et de réussir. La société commerciale va donner une bouée d'oxygène au football français, dont l'OL. Comme nous sommes en bonne santé, on va pouvoir se repositionner. Il y a peu de clubs qui sont niveau où nous sommes, en France et en Europe. On a l'impression que c'est une infamie de ne pas avoir gagné de titres pendant 10 ans, ce n'est pas le cas car par exemple, nos féminines ont gagné 7 Ligue des champions. On est aussi en finale de la Coupe Gambardella, avec une académie performante. Ce n'est pas une litanie de dire qu'on a rien remporté pendant une décennie car 99 % des autres équipes ont aussi le même discours. Si on ne lâche pas, je suis sûr que nous pourrons nous qualifier en Europe et gagner des titres », a confié un Jean-Michel Aulas qui aurait tant aimé pouvoir décrocher l'Europa League et un ticket pour la prochaine Ligue des champions.