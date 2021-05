Lyon : Daniel Riolo vote Christophe Galtier !

Dans : OL.

Dans une interview accordée à L’Equipe mardi, Christophe Galtier a confirmé son départ de Lille après le titre de champion de France.

L’entraîneur français de 54 ans est à un tournant de sa carrière. Courtisé par Naples, Nice et Lyon, il devrait acter son choix définitif dans les jours à venir. La proposition niçoise est attractive financièrement et le projet sportif a de quoi plaire avec un club à faire progresser et une équipe entière à rebâtir. En face, Naples hésite encore car le président Aurelio De Laurentiis privilégie la venue d’un coach italien. Décroché il y a encore quelques jours, Lyon est de son côté revenu en force dans la danse. Jean-Michel Aulas a fait de Christophe Galtier sa priorité absolue pour succéder à Rudi Garcia et selon Daniel Riolo, le natif de Marseille ferait le bon choix en donnant son accord au club rhodanien.

« Galtier a fait le maximum dans ce type de club-là, structuré comme Lille. Il aura un petit goût amer en pensant à l’Europa League de cette saison parce que je pense qu’il avait de vrais ambitions dans cette compétition et la manière dont il a perdu contre l’Ajax doit l’emmerder. Maintenant pour lui, aller tenter une nouvelle aventure, ça me paraît tout-à-fait normal, c’est logique qu’il ait envie de le faire. Je ne comprendrais pas que ce soit à Nice. Si c’est Naples, c’est emmerdant car ils ne sont pas en Ligue des Champions mais ça lui ferait une belle expérience à l’étranger. Si ce n’est pas Naples, il ne lui restera pas encore mille choses. Il y a Lyon, qui fait un forcing de malade pour l’avoir. Là aussi, il n’y a pas de Ligue des Champions mais il y a le deuxième club français à diriger, à faire progresser, qui est en stagnation donc c’est un super défi pour lui » a commenté le consultant de RMC, persuadé que sur le papier, le mariage est parfait entre Christophe Galtier et Lyon.