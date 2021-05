Lyon : Pierre Ménès entre dans bataille Garcia-OL !

Dans : OL.

Très rare sur les réseaux sociaux depuis son départ provisoire, ou pas, de Canal+, Pierre Ménès est monté sur le ring après le polémique lancée par Rudi Garcia à Lyon.

La bataille a fait rage mardi entre Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia, le désormais ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’en prenant vertement à Juninho à qui il reproche de lui avoir pourri la vie à l’OL. Cette bagarre à distance s’est évidemment transportée sur les réseaux sociaux où la grande communauté des anti-Garcia s’est défoulée, comme cela avait le cas avec Claude Puel, puis avec Bruno Genesio. Et en attendant la désignation du nouvel entraîneur de Lyon, laquelle devrait intervenir avant la fin de la semaine, c’est Pierre Ménès qui est monté sur le ring. Eloigné de l’actualité du football depuis qu’il s’est volontairement mis à l’écart du Canal Football Club, avec l’accord de Canal+, suite aux révélations sur son comportement « honteux » à l’encontre de certaines journalistes, Pierre Ménès est sorti de son mutisme.

Proche de Laurent Blanc, le sniper du football avait fait part de sa colère lorsque Jean-Michel Aulas lui avait préféré Rudi Garcia. Alors forcément, il ne pouvait pas rater une telle occasion de se rappeler au bon souvenir de l’Olympique Lyonnais. « Rudi Garcia ? Et on a préféré lui à Laurent Blanc …Garcia n’est plus mon pote ? C’est pas la question . Blanc est juste bien meilleur et plus taillé pour ce genre de club », a lancé Pierre Ménès, histoire de remuer le couteau dans la plaie. Et si finalement Rudi Garcia intégrait le Canal Football Club, ses punchlines sont d’un bon niveau, non ?