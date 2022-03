Lyon : Pas de panique, Aulas a des bonnes nouvelles

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Face à un concurrent direct dans la course au podium de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a pris un KO dimanche après-midi. Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à s'affoler et le patron de l'OL veut encore une fois positiver.

Les joueurs de Peter Bosz le savaient, une victoire contre le Stade Rennais pouvait permettre à Lyon de redevenir un candidat sérieux à un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Mais, la formation de Bruno Genesio a mis à mal ce rêve de l’OL, et le classement de Ligue 1 est impitoyable pour Anthony Lopes et ses coéquipiers, qui pointent à huit longueurs de Rennes, et à dix du podium, qui plus est avec une différence de buts pas vraiment enthousiasmante. De quoi forcément faire un petit coup de déprime du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais. Mais pour se remonter le moral, rien de tel qu’une intervention de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Même s’il se fait rare sur Twitter, son terrain de jeu préféré, le président de l’institution lyonnaise est monté au créneau afin de rappeler que finalement « jusqu’ici tout va bien » et que le meilleur est à venir cette saison.

Aulas sent que Lyon va vivre une belle fin de saison...

@ol @hugoguillemet triste résultat hier, Qualifié en Gambardella,les Féminines sont tjs 1 ère.Jeudi on va se projeter en 1/4 de l’UEFA :on sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec pour nos adversaires de très gros matchs aussi👍👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2022

Se basant sur les résultats européens de l’équipe de Peter Bosz, sur les performances de l’équipe féminine, qui n’a pourtant pas vraiment brillé dans le derby face à l’ASSE, et sur la qualification des jeunes de l’OL pour le dernier carré de la coupe Gambardella, Jean-Michel Aulas est un patron qui a déjà oublié le fiasco de dimanche face au Stade Rennais. « Triste résultat hier, Qualifié en Gambardella, les Féminines sont tjs 1 ère. Jeudi on va se projeter en 1/4 de l’UEFA : on sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points à prendre avec pour nos adversaires de très gros matchs aussi », annonce le président de l’Olympique Lyonnais. A voir certaines réactions de supporters de l'OL à ce message, il n'est pas évident que tout le monde soit convaincu par cette analyse.