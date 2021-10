Lyon doit vendre au mercato, les offres sont délirantes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce des comptes annuels de l'Olympique Lyonnais, particulièrement mauvais, Jean-Michel Aulas reste positif, même s'il avoue que certains de ses joueurs ont reçu des offres colossales.

Etant côté en bourse, l’Olympique Lyonnais a pour obligation de communiquer régulièrement ses comptes et mardi soir OL Groupe a donc dévoilé un bilan « impacté » par le Covid, avec une perte de 107 millions d’euros. Lors d’une conférence de presse, Jean-Michel Aulas est revenu ce mercredi sur l’état des finances lyonnaises, confirmant que les objectifs annuels de l’Olympique Lyonnais étaient décalés d’un an compte tenu des événements intervenus depuis douze mois (covid, Mediapro…). Cependant, même si forcément cette situation n’est pas très confortable, le président de l’OL s’est montré résolument combatif, comme toujours, notamment lorsqu’il a fallu parler football. Se réjouissant de la signature de Peter Bosz, même s’il attend des résultats sportifs à la hauteur des investissements faits, le boss de l’Olympique Lyonnais a confié que Juninho travaillait déjà sur le prochain mercato d’hiver. Mais Jean-Michel Aulas l’a également reconnu, il se pourrait qu’un ou plusieurs joueurs quittent le club, notamment parce qu’ils reçoivent des offres assez colossales.

L'OL va devoir vendre des joueurs au mercato

Le président de l’Olympique Lyonnais a évoqué le marché des transferts pour 2022 en annonçant clairement la couleur. « On a prévu de pouvoir se renforcer au mercato, mais on se posera la question fin décembre. Juninho et Vincent Ponsot ont travaillé sur plusieurs hypothèses (...) Chaque année depuis dix ans, on fait des ventes, donc on fera probablement encore des ventes. On va voir si on pourra résister à certaines offres et aux clubs qui proposent de doubler ou tripler le salaire de certains de nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde. Mais s’il y a des départs, ils seront remplacés. Sur le marché français, on sera les plus gros investisseurs sur le long terme », a lancé un Jean-Michel Aulas pas décidé à réduire la voilure alors que les finances d'OL Groupe ont souffert.