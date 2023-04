Lyon chambre l’ASSE, les Verts n’ont pas aimé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En réponse à un message de l’astronaute Thomas Pesquet, le maire de Lyon Grégory Doucet a chambré l’AS Saint-Etienne. Son tweet n’a évidemment pas plu aux supporters stéphanois qui se sont manifestés sur le réseau social, parfois avec créativité.

Thomas Pesquet ne pensait pas lancer un tel échange entre Lyonnais et Stéphanois. Vendredi dernier, le célèbre astronaute écrivait un simple message a priori anodin sur Twitter. « J’aime le vert », publiait le Français, dont les quelques mots ont inspiré Grégory Doucet. En effet, le maire de Lyon en a profité pour tacler l’AS Saint-Etienne. « En Ligue 2 », s’est moqué l’élu rhodanien, en espérant peut-être gagner les faveurs des supporters de l’Olympique Lyonnais. En tout cas, sans surprise, sa réponse n’a pas plu aux fans stéphanois qui ont vivement réagi sur le réseau social.

En ligue 2. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) April 14, 2023

Et parmi eux, le compte du Mary's Coffee Shop a tenu à lui rafraîchir la mémoire. « En attendant seuls Thomas Pesquet et l'AS Saint-Etienne peuvent prétendre avoir vu une étoile », a réagi la franchise stéphanoise, en référence aux dix titres des Verts dans l’élite française, et pour remettre le maire de Lyon à sa place. D’autant que ce dernier n’a pas forcément le même avis que les fidèles de l’Olympique Lyonnais. La preuve, pendant son entretien accordé à RMC en mars dernier, le président Jean-Michel Aulas avait quant à lui regretté la descente de l’AS Saint-Etienne.

Aulas n'est pas du même avis

« Si je déteste l'ASSE ? Non je ne pense pas parce qu'on a tous été plus jeunes supporters de Saint-Etienne, quand Saint-Etienne était au plus haut du championnat français. Ceci étant, quand on s'engage comme président de Lyon on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs. Dans mes vies professionnelles j'ai toujours eu de bons clients à Saint-Etienne. Le derby en Ligue 1 est je pense le plus beau derby de France. Il faut qu'ils remontent en première division », avait réclamé le dirigeant sans la moindre hostilité envers le rival.