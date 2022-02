Lyon accusé, des supporters auraient lynché un mineur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En marge du match de Gambardella entre Canet-en-Roussillon et l'Olympique Lyonnais, des supporters de l'OL auraient tabassé un mineur présent pour regarder ce match.

Ce dimanche, en déplacement dans le cadre de la coupe Gambardella, l’Olympique Lyonnais a éliminé l’équipe du Canet-en-Roussillon sur le score de 2 à 0. Un match largement dominé par les jeunes footballeurs de l’OL. Mais, si l’on en croit le club des Pyrénées-Orientales, des gens ayant été identifiés comme étant des supporters de Lyon ont agressé un très jeune supporter du Canet-en-Roussillon. C’est en réponse à un fan de l’OL, qui avait mis en ligne une vidéo où l’on voyait des supporters des deux clubs faire un petit match de foot sur un terrain annexe à la mi-temps, et qui se réjouissait à juste titre de cette entente parfaite, que le Canet RFC a dévoilé cet incident, prévenant que des plaintes seront déposées contre ceux qui ont commis ce « lynchage », tout cela en taguant la Fédération Française de Football et Jean-Michel Aulas.

Une vidéo amicale se transforme en dénonciation d'un grave incident

Une belle image ternie par le lynchage d’un de nos supporters mineurs à la fin du match par votre groupe de supporter.Notre club ne peux tolerer de tels agissements et plusieurs plaintes seront trés vite déposées.@JM_Aulas @FFF @GambardellaFFF https://t.co/uwvgIQsOWG — Canet RFC (@canetRFC) February 21, 2022

L’auteur de la vidéo a déjà fait savoir qu’il était très surpris de cet incident dans lequel il n’avait rien à voir, se défendant d'être membre d’un groupe de supporter lyonnais, contrairement à ce qu’affirme le club du Canet-en-Roussillon. « Bonjour je fais partie d'aucun groupe de supporters, vu la présence policière présente a la fin du match je m'étonne de la possibilité d'un tel acte.. bon rétablissement à lui dans ce cas-là. Pas d'amalgames svp »,a précisé le fan lyonnais en question. Cette mise en cause directe pourrait évidemment poser un énorme souci, l'OL ayant été viré par la FFF de la Coupe de France cette saison en raison de l'attitude de quelques-uns de ses supporters à Paris lors du match interrompu contre le Paris FC. La sanction était d'un an, avec un an de plus en cas de nouvel incident. Pour rappel, la Coupe Gambardella est organisée par la Fédération Française de Football. L'Olympique Lyonnais n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à cette affaire. « L’OL a pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. L’OL condamne toute violence », indique le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.