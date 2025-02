Lyon a un plan anti-Paris, ça va être exceptionnel

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, dimanche soir au Groupama Stadium, est considéré comme à très hauts risques. Les supporters parisiens ne sont pas les bienvenus à Lyon, mais la crainte de gros incidents existe.

L'OL et le PSG s'affrontent dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et si du côté des joueurs de Paulo Fonseca, on veut être les premiers à battre le Paris Saint-Germain en L1 cette saison, du côté des autorités, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'aucun incident ne se produise en marge de ce choc au sommet. Et c'est peu dire que l'inquiétude est grande du côté de la capitale des Gaules, puisque cette rencontre a été classée 5 sur les cinq échelons déterminés par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Personne n'a évidemment oublié les graves incidents intervenus entre les deux clubs avant la finale de la Coupe de France l'an dernier à Lille. Et la crainte d'une revanche des Ultras lyonnais est évoquée.

Les routes et les trains contrôlés entre Paris et Lyon

Au lendemain de la condamnation d'un supporter lyonnais, coupable d'avoir fait un salut nazi lors du match entre l'OL et Montpellier, les autorités rhodaniennes ont donc sorti l'artillerie lourde pour éviter des débordements pour ce OL-PSG. Outre le préfet qui s'est opposé à la venue des supporters parisiens dans le Groupama Stadium, RMC annonce que le ministre de l'Intérieur va prendre ce mercredi un autre arrêté interdisant tout déplacement de supporters entre Paris et Lyon.

Des contrôles devraient être effectués sur les routes et à la gare afin d'éviter que des fans parisiens se retrouvent à Lyon et tentent éventuellement d'en découdre avec leurs homologues lyonnais. On souhaite bon courage aux autorités, car ce week-end c'est la deuxième semaine vacances des élèves parisiens, et nombreux sont ceux à prendre la direction des Alpes via la route ou les trains. Entre les amateurs de raclettes et ceux de raclées, il faudra faire le bon choix.