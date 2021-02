Lyon : 80 points pour l'Europe, c'est fou !

Dans : OL.

Avec 52 points pris en 24 matchs, l'Olympique Lyonnais mène un train d'enfer en Ligue 1. Mais l'OL le sait, pour une place en Ligue des champions, il faudra un score fou cette saison.

Avec deux défaites seulement depuis le début de la saison de Ligue 1, dont une contre Montpellier son adversaire de ce samedi (21h sur C+ Sport), l’Olympique Lyonnais pourrait déjà avoir quelques certitudes au classement. Mais c’est une évidence, cette saison 2020-2021 sera unique, et pas seulement parce qu’elle se joue à huis clos. En effet, avec quatre équipes en six points, et une bataille pour le titre de champion de France rarement connue depuis le rachat du PSG par le Qatar, il faudra être fort pour décrocher Hexagoal, mais également pour obtenir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Entre Lille, l’OL, le PSG et l’AS Monaco, l’un devra passer par les qualifications, et l’autre n’aura que l’Europa League. Alors, Rudi Garcia l’avoue sans détour, Memphis Depay et ses coéquipiers n’ont aucun point à perdre en route.

Pour l’entraîneur de Lyon, les choses sont claires, les places en Ligue des champions vont se jouer à un niveau jamais atteint en Ligue 1 et il n'y a pas de place pour les faibles. « On court vite devant, mais nos adversaires aussi. On ne peut pas parler de sprint final car on est loin du but, mais on peut parler de sprint. Tout le monde sprinte vite et fort. Donc on a tout intérêt à battre Montpellier pour continuer a minima à rester à la deuxième place du classement. Si ça continue, il est probable, que même avec 80 points, il y ait une équipe qui ne soit pas en Ligue des Champions », a prévenu Rudi Garcia. Pour trouver un tel rythme d’enfer en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2017-2018, lorsque le PSG avait été champion avec 93 points devant Monaco (80pts) et l’Olympique Lyonnais (78 pts). L’Olympique de Marseille, qui n’avait perdu que 5 matchs dans la saison et comptait 77 points, avait fini à la quatrième place.