Lukeba sur le départ, l’OL se tient prêt

Régulièrement annoncé dans le viseur des grands d’Europe, Castello Lukeba a tapé dans l’œil de Manchester City. Le club mancunien a entamé des discussions en vue d’un possible transfert cet été. Un dossier que l’Olympique Lyonnais suivra attentivement.

Deux ans plus tard, Castello Lukeba pourrait bien se réconcilier avec les supporters de l’Olympique Lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium n’avaient pas du tout apprécié son départ pour le RB Leipzig à l’été 2023. Dans un communiqué adressé au défenseur central et à Bradley Barcola, qui avait signé au Paris Saint-Germain pendant le même mercato, les Bad Gones les avaient qualifiés de « Lyonnais de papier » à qui ils souhaitaient « une carrière obscure, à cirer des bancs de touche ». Pour le moment, ce n’est pas la trajectoire empruntée par les deux joueurs. Au contraire, tout va bien pour eux.

Pendant que Bradley Barcola séduit Liverpool, Castello Lukeba poursuit sa progression en Allemagne. Son évolution n’a pas échappé à Manchester City, nous apprend le journaliste Rudy Galetti, qui révèle une prise de contact des Citizens en vue d’un possible transfert du défenseur central. Reste à savoir si le RB Leipzig acceptera de négocier pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Une chose est sûre, c’est qu’en cas de porte ouverte, le montant réclamé sera très élevé. Le site de Transfermarkt estime la valeur du Bleuet à 40 millions d’euros. Mais les Allemands peuvent très bien se montrer gourmands et demander une somme supérieure.

Lukeba prêt à aider l'OL

L’Olympique Lyonnais ne s’en plaindra pas puisque le club rhodanien, en plus des 34 millions d’euros bonus compris, avait négocié 20% sur la plus-value d’une future revente. « Oui, en effet, ils avaient négocié ça au moment de mon départ avec Leipzig, donc il y a une clause, il y a un pourcentage à la revente, confirmait Castello Lukeba auprès de Free Foot en juin dernier. Je ne sais pas exactement de combien. Mais si je peux aider mon club formateur, c'est toujours avec plaisir. Surtout quand on connaît les difficultés que le club connaît en ce moment, donc, ce serait vraiment un deal gagnant-gagnant-gagnant. » Il ne reste plus qu'à attendre un éventuel accord entre Leipzig et Manchester City.