Lukeba fait voler en éclats les plans de l'OL

Du haut de ses 19 ans, Castello Lukeba est déjà un joueur convoité sur le marché des transferts et l’OL n’est pas fermé à l’idée de le vendre.

Un an après le départ de Lucas Paqueta à West Ham pour 43 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais se verrait bien réaliser une nouvelle grosse vente cet été. Rayan Cherki et Castello Lukeba sont -de loin- les joueurs les plus bankables de l’effectif à l’OL et selon L’Equipe, il n’est pas exclu de voir l’un des deux faire ses valises lors du prochain mercato. Le contrat de Rayan Cherki a été automatiquement prolongé jusqu’en juin 2025 avec une nette revalorisation salariale à la clé, mais rien ne dit que le meneur de jeu tricolore restera dans la capitale des Gaules alors que le PSG le courtise.

Lukeba très courtisé sur le marché des transferts

En ce qui concerne Castello Lukeba, le jeune défenseur de l’OL est déjà très convoité. L’hiver dernier, Chelsea a proposé 43 millions d’euros pour le recruter, une proposition rejetée par Jean-Michel Aulas… qui a toutefois ouvert la porte à un départ de son solide défenseur cet été. Son profil de défenseur central gaucher, rapide et puissant, jeune et prometteur, est extrêmement recherché.

Le club rhodanien, actuellement septième de Ligue 1 et qui aura bien du mal à accrocher une qualification en coupe d’Europe, aura de nouveau besoin de vendre pour faire entrer du cash et le départ de Castello Lukeba n’est pas vu d’un mauvais œil. L'hiver dernier, les dirigeants lyonnais ont convenu qu'un départ majeur, Cherki ou Lukeba, pourrait avoir lieu, selon L'Equipe. Un détail peut néanmoins changer la donne, la volonté du joueur à l’aube de ce mercato estival. Alors qu’il s’apprête à changer de représentant, Castello Lukeba se sait très convoité. Mais le jeune défenseur de 19 ans privilégie son temps de jeu et n'ira pas n’importe où.

Lukeba n'est pas pressé de quitter l'OL

Il se sent bien à Lyon et ne voit pas un départ comme une priorité ni comme une chose indispensable lors de ce mercato. L’indécision est donc totale autour du défenseur rhodanien, que son club aimerait vendre à prix d’or alors que le joueur lui-même se verrait bien rester au moins une saison de plus sans aucun problème, avec ou sans coupe d’Europe. Une attitude que les supporters de l'Olympique Lyonnais apprécieront, nettement plus que celle de la direction, visiblement plus soucieuse de faire entrer des liquidités quitte à sacrifier l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, plutôt que de bâtir un effectif compétitif pour retrouver une place européenne la saison prochaine.