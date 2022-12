Lovren de retour à l’OL, Blanc tient son défenseur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un défenseur central droitier, expérimenté et agressif, l’Olympique Lyonnais a trouvé le profil idéal. Le club rhodanien s’apprête à conclure le transfert de son ancien joueur Dejan Lovren, bientôt en fin de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg.

Le pressing de Laurent Blanc a fini par payer. A chaque sortie médiatique ou presque, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne cesse de réclamer du renfort pour son effectif. Le Cévenol attend surtout une recrue en charnière centrale avec des critères bien définis. « On cherche un peu d'expérience, du caractère et de l'agressivité. Voilà les trois ingrédients que je voudrais apporter à ce groupe », énumérait le technicien cette semaine. Au passage, Laurent Blanc affirmait que le club rhodanien avait déjà des pistes. Et l’une d’entre elles, surprenante, mène à l’ancien Lyonnais Dejan Lovren (33 ans) !

En effet, L’Equipe révèle le retour imminent du Croate. Sollicité par les dirigeants de Lyon depuis plusieurs jours, le défenseur central du Zénith Saint-Pétersbourg a fini par accepter la proposition. En plus de son profil qui colle parfaitement à ce que recherche Laurent Blanc, Dejan Lovren possède l’avantage d’être à quelques mois de la fin de son contrat. C’est pourquoi le site du quotidien sportif évoque un probable accord sur « une petite indemnité de transfert ».

L'OL avait deux autres pistes

A noter que l’Olympique Lyonnais étudiait deux autres dossiers également révélés. Le directeur du recrutement Bruno Cheyrou s’était penché sur le Strasbourgeois Alexander Djiku (28 ans), mais aussi sur le Turc Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester City), qui arrivent eux aussi à la fin de leurs contrats respectifs. C’est finalement Dejan Lovren qui a eu les faveurs des décideurs, peut-être en raison de son premier passage à Lyon entre 2010 et 2013. Pour sa deuxième expérience à Lyon, l’international croate, qui vient de disputer le Mondial 2022 au Qatar, sera chargé d’accompagner le jeune Castello Lukeba en charnière centrale.