Lorient sur terrain neutre, l'OL presse la Ligue

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A cause de la sécheresse et du Festival Interceltique, la pelouse du Moustoir semble impraticable avant la venue de l’Olympique Lyonnais dimanche (13h). Dans ces conditions, le club rhodanien refuse d’affronter Lorient sur ce terrain.

Au vu des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit mal comment le match entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais pourrait se jouer dimanche au Moustoir. La pelouse lorientaise est en effet abîmée à cause de la sécheresse et du Festival Interceltique dont les derniers concerts sont prévus jeudi. Autant dire que l’état du terrain ne devrait pas s’améliorer avant la fin de ces événements. De quoi inquiéter l’équipe visiteuse qui a déjà indiqué qu’il était « hors de question de jouer sur une pelouse dégradée qui pourrait mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. »

« On verra ce que nous dira la Ligue mais notre position c’est de ne pas disputer le match dans ces conditions », a ajouté l’Olympique Lyonnais auprès du quotidien régional Le Progrès. On peut comprendre la position du club rhodanien qui a fait appel à la commission d'organisation des compétitions de la Ligue. Ainsi, L’Equipe annonce que l’instance va envoyer des délégués à Lorient pour vérifier l’état de la pelouse jeudi, puis vendredi au lendemain du dernier spectacle au programme. Si la pelouse était déclarée impraticable, on se dirigerait probablement vers un report, et ce même si l’Olympique Lyonnais accepterait de jouer ailleurs.

Lorient reste confiant

Bien sûr, ce scénario ne ferait pas les affaires de Lorient. Alors qu’une inversion de l’affiche, avec une rencontre au Groupama Stadium, est désormais impossible compte tenu du délai, Lorient et son directeur général Arnaud Tanguy préfèrent rester optimistes. « Nous mettons tout en œuvre avec la ville pour avoir une pelouse praticable dimanche, a confié le dirigeant des Merlus à Ouest-France. La Ligue viendra sur site à J-2, J-3 pour constater l’état de la pelouse et voir si le terrain est praticable, ce qui devrait être le cas. » Si la rencontre a lieu ce dimanche au Moustoir, il ne faudra pas s’attendre à du grand spectacle.