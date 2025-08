Liverpool demande 17 ME à l’OL pour Morton

Tyler Morton, prometteur joueur anglais suivi par l'Olympique Lyonnais, a vu son prix quasiment doubler. Liverpool ne le cédera qu'en cas de très grosse offre, ce qui devrait calmer l'OL.

L’Olympique Lyonnais passe à l’action en ce qui concerne les recrues. La piste menant à Pierre Lees-Melou a été subitement abandonnée ce jeudi soir, et l’OL a donc décidé d’activer celle du joueur tchèque Pavel Sulc, qui pourrait venir pour 7 millions d’euros. Mais cela ne freine pas l’appétit du club rhodanien, qui a fait le vide dans sa masse salariale et peut aussi recruter après avoir enregistré plusieurs départs. C’est pourquoi l’OL continue de discuter avec Liverpool pour un joueur qui l’intéresse beaucoup : Tyler Morton.

Liverpool are in talks with Lyon over a possible deal for midfielder Tyler Morton. Sky Sports News understands that any deal could be worth around £15 million 👀🔴 pic.twitter.com/2IDPmxF3xn