Liverpool contacte l'OL, le prix de Fofana dégringole

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relégué en Ligue 2 par la DNCG, l’OL va encore devoir vendre pour sauver sa peau en appel. Un départ de Malick Fofana semble écrit, et Liverpool veut profiter de la situation pour payer le moins cher possible.

Après avoir vendu Rayan Cherki à Manchester City, l’Olympique Lyonnais ne va pas avoir le choix de se séparer de Malick Fofana pour renflouer ses caisses et espérer sauver sa place en Ligue 1 en appel. La décision rendue mardi par la DNCG, qui a relégué le club rhodanien en Ligue 2, démontre que John Textor va encore devoir vendre en masse pour assainir les finances de son club. Georges Mikautadze et Thiago Almada pourraient être concernés mais le prochain sur la liste a de grandes chances d’être Malick Fofana.

Courtisée par Chelsea et Manchester United, la pépite belge est surtout la cible prioritaire de Liverpool. Le site spécialisé This is Anfield révèle justement que les Reds vont revenir à la charge dans les heures à venir pour l’ancien joueur de La Gantoise. Le média l’affirme, le champion d’Angleterre en titre est bien décidé à profiter des déboires de l’OL pour récupérer Malick Fofana à prix cassé. L’OL valorisait son attaquant à 50 millions d’euros minimum, avec le rêve de faire monter les enchères jusqu'à 70 millions d'euros grâce aux nombreux intérêts de clubs anglais. Mais le club rhodanien n’est plus du tout en position de force, ce dont souhaitent profiter les dirigeants de Liverpool selon le média britannique.

Malick Fofana vendu bien en-dessous de 70ME ?

Liverpool espère à présent conclure un accord avec John Textor pour un transfert bien inférieur aux 70 millions rêvés par le propriétaire américain il y a encore quelques jours. Le média rapporte par ailleurs que Malick Fofana est toujours la priorité d’Arne Slot, qui voit en l’attaquant lyonnais la doublure parfaite de Luiz Diaz, capable d’assumer un rôle de titulaire d’ici un an sur les bords de la Mersey. Reste maintenant à voir si Liverpool accélèrera brutalement dans ce dossier afin de vite doubler la concurrence, ou si l’OL parviendra -malgré sa situation désastreuse- à temporiser pour faire grimper les enchères, et récupérer un pactole grâce à la vente de l’attaquant de la sélection de Belgique.