Ligue 1 ‍: Un miracle à la 34e journée, l’OL n’a aucune chance

Par Corentin Facy

En s’inclinant à Monaco samedi soir (2-0), l’OL a considérablement réduit ses chances de se qualifier en Ligue des Champions même si mathématiquement, l’exploit reste possible à une journée de la fin.

Battu par Lens il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une seconde défaite de rang en Ligue 1 ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (2-0). Un revers qui réduit considérablement les chances de qualification de l’OL à la prochaine Ligue des Champions, mais l’exploit reste possible. Car aussi fou que cela puisse paraître, tous les concurrents de l’OL pour la 4e place ont également perdu lors du multiplex de la 34e journée : Nice à Rennes, Lille à Brest et Strasbourg à Angers. Avant la réception du SCO samedi prochain, l’équipe de Paulo Fonseca (7e) compte donc trois points de retard sur ses trois rivaux.

OL : Paulo Fonseca c'est fini, Lyon réclame le retour de Pierre Sage https://t.co/mzRpHPA90N — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

Concrètement, si l’OL gagne samedi et que Strasbourg, Lille et Nice perdent tous les trois, alors les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seront en barrage de Ligue des Champions. Un scénario toutefois hautement improbable selon Régis Testelin, qui ne croit pas en ce miracle comme il l’a écrit dans son édito pour L’Equipe.

L'OL en Ligue des Champions, c'est fini ?

« En huit jours, Lens a gagné à Lyon, Rennes a battu Nice et Brest a dominé Lille, sans autre motivation que de faire leur boulot jusqu'au bout, en respectant le Championnat, l'adversaire, la lutte finale, le public, les contrats et l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Et ce sera certainement la même chose le week-end prochain, lorsqu'il faudra savoir qui terminera aux 4e, 5e, 6e, 7e, 16e et 17e places de la Ligue 1, puisque le suspense reste entier et que le spectacle continue. Mathématiquement, ils sont encore quatre à pouvoir finir à la quatrième place, mais plutôt trois, en écartant Lyon d'un combat qui semble perdu d’avance » estime le journaliste, qui voit mal comment l’OL pourrait réaliser un tel miracle lors de la dernière journée, sans avoir son destin en mains.

Car si battre Angers n’a rien d’insurmontable pour Lyon, il faudra dans le même temps que Strasbourg perde au Havre, que Nice perde face à Brest et que Lille ne prenne aucun point à domicile contre Reims. Autant dire que le scénario paraît difficile à envisager, ce qui ne calmera pas la gueule de bois des Lyonnais ce dimanche au lendemain de la défaite en Principauté.