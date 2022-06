Ligue 1 : Lucas Paqueta élu meilleur joueur étranger au 1er tour !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain du premier tour des élections législatives, Lucas Paqueta a lui été élu meilleur footballeur étranger de la Ligue 1 pour la saison 2021-2022.

Totalement oublié par les Trophées UNFP puisqu’il ne figure même pas dans l’équipe-type de la saison 2021-2022 de Ligue 1, Lucas Paqueta tient une petite revanche que le milieu de terrain brésilien de l’Olympique Lyonnais doit apprécier à sa juste valeur puisqu’elle émane du public. En effet, via son site et les réseaux sociaux, la Ligue 1 organisait un vote auprès des amateurs de football et demandait notamment qui a été le meilleur joueur étranger du Championnat. Et pour une majorité des plus de 20.000 votants, c’est Lucas Paqueta qui a été élu, et cela même si le joueur recruté par Juninho à l'AC Milan a connu une fin de saison compliquée avec son club.

Lucas Paqueta devance Lionel Messi et Neymar, rien que ça

🌎 @LucasPaqueta97 est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 de la saison !



Vous avez été plus de 20 000 à participer, merci à tous 🤝 pic.twitter.com/FC3VViH5m4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022

C'est forcément une satisfaction pour l'international brésilien, qui devance notamment Lionel Messi, Neymar et les autres stars étrangères du Paris Saint-Germain. Il reste désormais à savoir si Lucas Paqueta pourra défendre son titre la saison prochaines, puisque son départ lors du mercato estival est une possibilité que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ne repoussent pas. La vente du milieu de terrain brésilien est à même de constituer un énorme apport financier pour l'Olympique Lyonnais durant l'été. Et cela même si la venue d'un nouvel investisseur rendra cette exigence nettement moins indispensable, c'est du moins ce que les supporters de l'OL espèrent.