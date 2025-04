Les Parisiens ont de la peine pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va mettre très longtemps à digérer cette défaite à Manchester United au bout des arrêts de jeu de la prolongation. Le PSG et ses supporters sont bien placés pour le savoir.

Cette soirée du jeudi 17 avril risque de rester gravée pendant longtemps dans le coeur des supporters de l’Olympique Lyonnais. Ils sont passés pas tous les sentiments, dans un match mythique sur la pelouse d’Old Trafford. Inexistants en première période, les joueurs de Paulo Fonseca se sont logiquement retrouvés menés 2-0. Le changement tactique de l’entraineur portugais a fait du bien, et l’OL est revenu à 2-2 pour aller chercher la prolongation, tout en déplorant l’expulsion de Corentin Tolisso. Malgré ce désavantage, Cherki et Fofana ont mis le feu, et les Lyonnais avaient deux buts d’avance à 10 minutes de la fin. Mais Manchester United est revenu comme par miracle, marquant trois buts en 10 minutes pour s’imposer avant même d’avoir recours aux tirs au but. Un enchainement que seul le football peut offrir, et qui marque aussi les esprits par sa rareté.

Le PSG a vécu ça à Barcelone

Courage supporters lyonnais... c'est un très long tunnel à traverser, il va faire noir et froid, vous allez vous demander 10.000 fois comment tu fais pour prendre 3 buts en moins de 8', on va vous rappeler ce résultat hiver, automne, été... bref #PSGOLfreresderemontada — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) April 17, 2025

Ce n’est pas sans rappeler un certain soir de 2017, quand le FC Barcelone avait lui aussi enchainé les buts dans une rencontre qui semblait pliée contre le PSG, dans un scénario qui hante encore les mémoires des supporters parisiens. Là aussi, Paris pensait avoir fait le plus difficile et n’imaginait pas une seule seconde se faire éliminer, avant de voir les buts s’enchainer. Même si à l'époque, l'arbitrage avait fait débat, ce qui n'est pas vraiment le cas ce jeudi soir.

Grand supporter du PSG et commentateur de tous les matchs du club de la capitale pour France Bleu, Bruno Salomon a adressé un émouvant message de soutien aux fans lyonnais forcément abattus cette nuit. « Courage supporters lyonnais... c'est un très long tunnel à traverser, il va faire noir et froid, vous allez vous demander 10.000 fois comment tu fais pour prendre 3 buts en moins de 8', on va vous rappeler ce résultat hiver, automne, été... bref », a livré le journaliste sur X. Une solidarité assez rare et qui n’a d’ailleurs pas plu à tous les supporters du PSG, pour qui il n’y a aucune pitié à avoir avec l’OL de John Textor.