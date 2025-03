Les moqueries à l’OL, Genesio remercie Riolo

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Encensé pour son parcours en Ligue des Champions cette saison, Bruno Genesio s’est fait une belle réputation. Le coach du LOSC ne subit plus les moqueries initiées par Daniel Riolo lorsqu’il entraînait l’Olympique Lyonnais.

Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Diego Simeone… Bruno Genesio n’a peur de personne. L’entraîneur du LOSC les a tous battus dans sa carrière. Avec un tel CV, le Français a gagné le respect de nombreux observateurs. Y compris celui du journaliste Daniel Riolo qui avait été le premier à lui donner le célèbre surnom ironique de « Pep » Genesio, en référence au manager de Manchester City, à l’époque où le natif de Lyon entraînait son club de cœur.

🗣💬 "Ça ne me gêne pas, c'est plutôt drôle même"



👀 Quand Bruno Genesio revient sur le fameux surnom de "Pep Genesio" donné par... @DanielRiolo pic.twitter.com/RIyfURqYFy — RMC Sport (@RMCsport) March 1, 2025

« Au début, je pense que ce surnom était vraiment péjoratif, s’est souvenu Bruno Genesio interrogé par RMC. Vous savez qui l'a inventé on va dire, ou sorti en premier. Et puis aujourd'hui, lorsque je l'entends, ça a une connotation qui est beaucoup plus positive dans la bouche des gens. Même certains de mes amis m'appellent "Pep" parfois. Donc je sais qu'il y a un côté beaucoup plus affectueux que moqueur, comme ça pouvait être le cas au tout début. Ça ne me gêne pas, c'est plutôt drôle même. » En réalité, ce qui était auparavant une moquerie est devenu un compliment tant le technicien a redoré son image.

Genesio ne fait plus rire

« Ce qui permet d'avoir un autre regard, c'est la régularité dans les performances surtout, a expliqué le coach de Lille. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je suis entraîneur numéro 1, que mes équipes se sont qualifiées pour une Coupe d'Europe. On a fait des performances à Lyon, en faisant une demi-finale de Ligue Europa (contre l’Ajax), même si c'est une grosse déception, un gros regret dans ma carrière de ne pas être allé en finale cette année-là. Cette année, on fait un parcours très intéressant avec Lille et on l'avait fait avec Rennes. »

« Donc je pense que c'est à la fois l'exposition médiatique qui est supérieure quand on joue la Coupe d'Europe, mais aussi la régularité dans le temps qui font que je suis perçu différemment. Je ressens un regard différent de la part des gens du foot, des supporters ou même de certains joueurs. C'est peut-être ça qui a le plus changé avec cette campagne européenne », a constaté Bruno Genesio, régulièrement cité parmi les tout meilleurs entraîneurs de Ligue 1.