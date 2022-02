Les finances de l'OL retrouvent le sourire, Jean-Michel Aulas aussi !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

OL Groupe a publié ce mardi les résultats semestriels du groupe. Si le pire était craint avec la crise sanitaire, ce sont finalement des chiffres positifs qui ont été communiqués.

Parfois décrié, parfois sujet à certaines interrogations, le modèle de l'OL et d'OL Groupe survit à la mauvaise conjoncture économique. Avec la pandémie de Covid-19 arrivée en France en mars 2020, les clubs français ont du fermer puis restreindre l'accès à leur stade. Pour l'OL, qui est totalement propriétaire de son stade et qui doit encore finir de la rembourser, la pilule a pu être difficile à avaler. D'autant que près de deux ans plus tard, des restrictions ont toujours lieu comme récemment, en janvier, avec les jauges à 5000 personnes dans les stades qui ont été décidées par le gouvernement pour contrer la reprise de l'épidémie. Les actionnaires et les supporters étaient donc curieux de connaître les chiffres récents d'OL Groupe pour estimer les gains ou les pertes.

Les chiffres sont bons, la crise semble digérée

Ce mardi 15 février, les résultats du deuxième semestre de l'année 2021, entre le 1er juillet et le 31 décembre dernier, ont été communiqués. Ils ont été rassurants avec une croissance des produits hors trading de 7% soit 75 millions d'euros. Si l'on inclut les ventes de joueurs lors de cette période, ce dernier chiffre monte à 116,1 millions d'euros. La billetterie a tourné à plein régime pendant cette période, peu touchée par les restrictions à part la mise en place du passe sanitaire dans les enceintes sportives. En effet, la billetterie a progressé de 12,3 millions d'euros en un an. Dans le rayon des pertes, l'OL a payé sa non-qualification en Ligue des Champions et la renégociation des droits tv sur le sol français avec un recul de 31% de ses revenus liés. Cela est heureusement compensé par une forte baisse des frais de personnel ainsi que les aides de l'état. L'URSSAF a donné 37,1 millions d'aides précise le communiqué d'OL Groupe.

"OL Groupe a publié ses résultats semestriels au 31 décembre 2021. Ils marquent le retour à une croissance des produits d’activités, hors trading, de 7 % à 75M€. Incluant le trading joueurs le total des produits des activités s’élève à 116,1 M€." #LT (Le Progrès) — OL+ (@OL__Plus) February 15, 2022

Des résultats qui ont fait le bonheur de Thierry Sauvage, le directeur général d'OL Groupe. « On a eu un retour de flux très important sur le 1er semestre qui montre que la mécanique est repartie assez rapidement. Même si la crise n’est pas tout à fait finie, elle me semble être derrière nous », a t-il indiqué au Progrès. Le groupe compte bien retrouver la plénitude de ses moyens pour pouvoir financer son arena de 16 000 places, prochain projet d'envergure du groupe. Toutefois, avec 94,3 millions d'euros de fonds propres et 328,2 millions d'euros de dettes financières à régler dont le PGE contracté avec les autres clubs français, la prudence est encore de mise. Pendant ce temps-là, les supporters, eux, espèreront pouvoir bénéficier d'une politique sportive la plus ambitieuse possible pour continuer de garnir le Groupama stadium.