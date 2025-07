Lees-Melou et l’OL, c’est déjà fini

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a mis fin à la piste menant à Pierre Lees-Melou, que Brest ne veut pas lâcher pour une somme minimum de 6 ME.

Pierre Lees-Melou ne signera pas à l’Olympique Lyonnais. L’Equipe annonce ce vendredi soir que le club rhodanien a coupé les négociations avec le Stade Brestois au sujet de la venue du milieu de terrain. L’OL avait effectué deux offres assez basses autour de 3 ME pour l’ancien dijonnais, avant de revenir à l’assaut avec une proposition à hauteur de 5,5 ME récemment. Cela semblait discuter sur de bonnes bases mais Brest n’a pas faibli et a demandé au moins 6 ME, comme c’était prévu dès le départ. Par principe ou par dépit, l’OL a fait savoir qu’il stoppait totalement les discussions et allait désormais explorer d’autres pistes. Un coup dur surtout pour le joueur, qui avait décidé de faire des gros efforts de son côté pour rejoindre Lyon cet été.

Un coup de bluff est possible, mais pour l’heure le club rhodanien a décidé d’arrêter d’insister après 10 jours de négociations infructueuses avec le Stade Brestois. Le club breton tout comme le joueur de 32 ans ont été prévenus que le transfert ne verrait pas le jour.