Lees-Melou contre Veretout, l’OL fait le coup du siècle

Très peu utilisé par Paulo Fonseca la saison dernière, Jordan Veretout va rejoindre Al-Arabi au Qatar. Pour le remplacer, le club rhodanien fonce sur Pierre Lees-Melou. Deux transferts qui font le bonheur de l’OL.

Maintenu en Ligue 1 et autorisé à recruter par la DNCG, l’Olympique Lyonnais va enfin pouvoir lancer les grandes manoeuvres au mercato. Dans le sens des départs, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Thiago Almada ont déjà fait leurs valises. Ils vont être imités dans les heures qui viennent par Jordan Veretout. Comme cela a été confirmé par Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre l’OL et Al-Arabi pour le départ de l’ancien Marseillais au Qatar. Lyon ne récupèrera aucune indemnité de transfert dans la transaction mais va se délester d’un imposant salaire.

Pour compenser ce départ, les Gones foncent sur Pierre Lees-Melou, valeur sûre de notre Ligue 1 et taulier du Stade Brestois. Un deal qui fait par avance le bonheur du streamer @SeriousCharly. « Veretout out et Lees-Melou in, pour peu que l'indemnité de transfert soit faible, le gain au change est monumental et je suis très sérieux » estime le spécialiste de l’OL, ravi de voir son club foncer sur l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice. Encore faut-il maintenant trouver un accord avec Brest, ce qui ne devrait pas être impossible selon Mohamed Toubache-Ter.

Brest ne retiendra pas Lees-Melou

« Du côté de Brest, il y a un accord. Si un club met la somme demandé par club brestois, Pierre Lees-Melou partira » a publié sur son compte X le spécialiste du mercato. Reste maintenant à connaître les exigences du club breton pour le transfert de Pierre Lees-Melou. A 32 ans et alors que son bail avec le SB29 court jusqu’en 2027, le natif de Langon est valorisé aux alentours de 6 millions d’euros. Une somme convenable pour l’OL, qui n’aura de toute façon pas les moyens d’aller beaucoup plus haut pour s’offrir celui qui totalise 232 matchs de Ligue 1 dans sa carrière.