Lees-Melou à l'OL, le cauchemar commence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a identifié Pierre Lees-Melou comme un potentiel renfort intéressant au milieu de terrain. Problème, le Stade Brestois n’a aucunement l’intention de laisser partir son joueur de 32 ans lors de ce mercato estival.

Très amoindri par les départs de Rayan Cherki, Thiago Almada ou encore Jordan Veretout au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais doit à présent entrer dans une phase active de son recrutement. La DNCG a autorisé le club rhodanien à recruter, malgré un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. « Je suis confiant, je sens que des joueurs vont venir » a estimé Paulo Fonseca samedi après la victoire contre Villefranche (1-0). Parmi les cibles de l’entraîneur portugais et de ses dirigeants, Pierre Lees-Melou fait office de priorité.

OL : 6 millions d'euros, le prix du gros coup lyonnais dévoilé https://t.co/Phxq3SCSfK — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

L’expérimenté milieu de terrain de Brest coche toutes les cases, avec une technique soyeuse, une habitude de la Ligue 1 et un salaire correct. Reste que comme le rapporte Le Progrès, le club breton n’a aucunement l’intention de se séparer de l’ancien Niçois, ce qui rend forcément difficile un potentiel transfert vers l’OL. « J’ai déjà perdu une équipe entière sur ce mercato. Je ne compte pas perdre d’autres joueurs » a d’ailleurs fait savoir Eric Roy après la victoire de son équipe contre Rennes ce week-end en match amical (3-2).

Lees-Melou pas si chaud pour signer à l'OL ?

Convaincre le joueur ne sera pas non plus chose aisée car malgré le standing de l’OL, les affaires de l’été ont sérieusement écorné l’image du club selon le quotidien régional. « Il y a des projets à Brest (nouveau stade notamment) et même si cela peut paraître disproportionné, l’OL doit convaincre que sa grandeur est intacte. L’effet Textor a été dévastateur » souligne Le Progrès. Autant dire que le dossier Pierre Lees-Melou est très loin d’être dans la poche pour l’Olympique Lyonnais, qui va devoir ramer pour convaincre Brest et son milieu de terrain de 32 ans. Les Gones, qui doivent se renforcer en urgence et cela à plusieurs postes, pourraient finalement tourner la page et se concentrer sur d’autres dossiers.