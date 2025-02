Lee remplacé par Cherki, l’OL et le PSG ont rendez-vous

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le PSG et l'OL obligés de négocier pour un transfert à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est une possibilité pour cet été qui provoquerait bien des commentaires.

Le PSG vit un début d’année 2025 parfait, avec des victoires convaincantes et précieuses, des buts qui s’empilent et des individualités qui explosent comme Ousmane Dembélé, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Il y a bien évidemment toujours des choses à améliorer, et certains joueurs au rendement insuffisant sont bien partis pour prendre la porte. C’est le cas de Kang-In Lee, qui selon la presse espagnole, va avoir du mal à garder sa place alors que Luis Enrique, qui apprécie son profil, n’arrive pas à lui trouver sa place, tandis que des rumeur sur son comportement hautain au sein du club ont couru cet hiver. En cas de départ, le Sud-Coréen a de grandes chances d’être remplacé par un talent de Ligue 1.

Textor et Al-Khelaïfi, négociations limitées

En effet, Live Foot annonce que le PSG cible deux éléments en particulier, à savoir Maghnes Akliouche et Rayan Cherki. Concernant le Monégasque, l’intérêt du joueur est connu, mais Monaco pourrait se montrer très gourmand pour son international espoirs, qui voit sa valeur grimper à chaque match ou presque. En revanche, du côté de l’OL, le meneur de jeu est disponible pour une somme entre 25 et 30 millions d’euros, en vertu d’un accord trouvé entre le meneur de jeu franco-algérien et son club l’été dernier, lors de sa prolongation de contrat in extremis. Autant dire que cette situation est quelque peu rassurante pour le PSG, qui n’a pas spécialement envie de trop négocier avec John Textor, avec qui il est en grand froid sur des questions administratives ou financières. Si les deux clubs devront bien se parler, ce ne pourrait être que pour conclure les grandes lignes d’un transfert déjà évoqué l’été dernier et qui avait finalement capoté pour diverses raisons.