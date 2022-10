Le vestiaire de l'OL n'a pas lâché Peter Bosz

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

C'est la crise à Lyon. Le club reste sur quatre défaites de rang, étant distancé par le peloton de tête. La dernière prestation à Lens a inquiété les supporters et fragilisé la position de Peter Bosz à l'OL. Toutefois, ses joueurs le soutiennent encore.

Les belles promesses de l'été sont désormais bien loin. L'heure est à la gueule de bois pour l'OL en ce début d'automne. Les Gones avaient débuté la Ligue 1 par quatre succès en cinq matches, occupant la position de dauphin du PSG. Mais, la série qui a suivie fut catastrophique : quatre défaites de suite à Lorient, Monaco, Lens et contre le PSG à domicile. Les Lyonnais ont souffert dans tous les secteurs de jeu, marquant deux petits buts et encaissant sept fois. Le dernier revers à Lens a été symbolique des difficultés. L'OL n'a frappé que quatre fois au but lensois, contre 21 fois pour leurs adversaires nordistes.

Bosz lâché ? Pas encore malgré les apparences

Peter Bosz (OL) après la défaite à Lens en Ligue 1 : «C'est notre maximum» https://t.co/YupJB9ae3L pic.twitter.com/drTZJwf4YW — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 2, 2022

Une copie très pauvre de la part des Lyonnais qui interroge sur la capacité de Peter Bosz à guider ses troupes. Les errements étaient techniques mais surtout psychologiques. L'état d'esprit a été défaillant, à l'image de la fébrilité rhodanienne dans les duels en milieu de terrain. Pour beaucoup d'observateurs, les cadres lyonnais sont loin d'avoir donné leur maximum dimanche à Bollaert, malgré les déclarations de Peter Bosz en conférence de presse. De quoi alimenter la thèse d'un groupe ayant lâché celui qui est son entraîneur depuis 15 mois maintenant.

Une théorie que réfute le gardien emblématique des Gones, Anthony Lopes. Lui et ses partenaires n'en ont pas fini avec le Néerlandais. Ils ont encore confiance en lui et le montreront lors de leurs prochaines sorties en Ligue 1. « Quand une équipe est en difficulté la première personne qu’on pointe du doigt, c’est le coach. Mais nous on ne lâchera personne. Je ne le ferai pas parce que j’ai du respect et des valeurs. Ma relation avec lui est très bonne », a t-il confié en conférence de presse ce mercredi. Une promesse sincère venant de ce pur lyonnais de cœur. Néanmoins, seuls les résultats feront foi notamment vendredi soir contre Toulouse. Un cinquième revers consécutif et les belles paroles des uns et des autres ne suffiront pas à Peter Bosz.