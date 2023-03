Le rêve d'Aulas brisé, les pépites à l'OL c'est fini

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis le mercato hivernal, Laurent Blanc s’appuie beaucoup plus sur les jeunes du centre de formation à l’OL.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a plus tellement le choix, après les départs de Karl Toko-Ekambi, Tetê ou encore Romain Faivre par exemple. Depuis cet hiver, Bradley Barcola et Rayan Cherki font ainsi partie des joueurs offensifs les plus utilisés par l’ex-entraîneur du PSG en attaque afin d’épauler Alexandre Lacazette. Un constat est néanmoins terrible pour l’OL : les jeunes du centre de formation ne sont pas au niveau espéré par Jean-Michel Aulas, qui a toujours loué la qualité de son académie. En effet, les jeunes actuels ne sont pas au niveau des Lacazette, Umtiti ou encore Gonalons et Fekir par le passé et il est impossible de dire l’inverse. Dès lors, alors que l’OL s’appuie sur des jeunes qui ne sont pas au niveau espéré, il est logique que les résultats ne suivent pas selon Nicolas Puydebois, qui a dressé un constat implacable sur la situation de l’Olympique Lyonnais.

Les jeunes de l'OL pas au niveau... pour l'instant

« Je pense que les jeunes actuels, aussi parce qu'ils ne sont pas entourés correctement, n’ont pas la capacité d’amener le club aux quatre premières places. Ils ne sont pas exceptionnels. Il faut arrêter les lyonnaiseries et être factuel, nous n’avons pas de monstre dans l’équipe à l’heure actuelle, qu’ils sortent du centre de formation ou pas. C’est la limite de la jeunesse. Avec la maturité, l’expérience, le manque d’épaule… On veut récupérer des briscards comme Dejan Lovren car il impose des choses grâce à son caractère et son leadership. On a tous démarré et ils ont l’opportunité en étant moyens, sans leur manquer de respect, d’emmagasiner de l’expérience en jouant au plus haut niveau à un moment où l’OL peut le faire. Ils progressent ainsi plus rapidement que si les tauliers étaient au rendez-vous. Par exemple, si Toko-Ekambi avait eu un bon état d’esprit et était performant, Barcola, on ne le voyait pas » a analysé Nicolas Puydebois sur le site Olympique & Lyonnais. A long terme, l’OL tirera donc certainement profit de l’expérience actuellement emmagasinée par Lukeba, Diomandé, Cherki ou encore Barcola. Mais à court terme, il est logique pour l’ex-gardien lyonnais que le club rhodanien ait des résultats en dent de scie. C’est finalement l’inverse qui serait étonnant.