OL ‍: Le refus de Mikautadze a choqué Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Attaché à l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze a fermé la porte à un départ cet été. L’international géorgien a même refusé d’abandonner son maillot 69, un numéro symbolique pour l’attaquant formé au club rhodanien.

Georges Mikautadze traverse ce mercato avec sérénité. Très convoité, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a vu son nom associé à de nombreuses rumeurs. Des clubs à l’étranger et même en France ont tenté de le recruter, sans succès. Le quotidien Le Parisien a récemment confirmé la vaine tentative du Paris FC contraint de se rabattre sur le Nantais Matthis Abline. Et pour cause, le club rhodanien, pourtant dans l’obligation d’enregistrer des recettes cet été, n’a jamais envisagé le départ de l’international géorgien.

Mikautadze amoureux de l'OL

La direction des Gones est sur la même longueur d’onde que son attaquant polyvalent. Georges Mikautadze a lui aussi fermé la porte à une séparation avec son club formateur retrouvé l’été dernier. « Je ne me vois pas quitter le club, confiait l’ancien Messin le mois dernier, malgré la situation financière à Lyon. Je suis lié à ce club jusqu’en juin 2028. Je suis là pour marquer des buts et aider le club à remplir ses objectifs. L’ambition est d’accrocher une place en Ligue des Champions. »

Still 69! – Georges Mikautadze won’t change his number ❤️💙



9 and 10 have become available, but the player believes that wearing number 69 for Lyon means more than just a playing number. ♋️



A boy in love with Lyon. 🤴 pic.twitter.com/Rs6jcKcoTc — Geo Team (@Geo__team) August 9, 2025

Georges Mikautadze jouera un rôle majeur dans cette quête, lui qui deviendra le successeur d’Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque. En revanche, il n’est pas question pour lui de récupérer le maillot de son ancien coéquipier. D’après le compte spécialisé dans le foot géorgien Geo Team, le pur produit lyonnais a refusé de prendre le numéro 10 pourtant disponible. Idem pour le 9 vacant depuis le départ de Gift Orban en janvier dernier. Georges Mikautadze tient à conserver le 69, une référence au département du Rhône qui représente bien plus à ses yeux qu’un simple numéro de maillot.