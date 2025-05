Le PSG veut Fofana, l’OL demande 50 ME

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter l’Olympique Lyonnais cet été, Malick Fofana ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. L’ailier belge possède une très belle cote sur le marché des transferts puisque des clubs comme le Paris Saint-Germain suivent sa situation.

Le propriétaire John Textor a beau tenter de rassurer les supporters, la santé financière de l’Olympique Lyonnais semble bel et bien préoccupante. Il ne serait pas étonnant de voir le club rhodanien vendre quelques-unes de ses plus grosses valeurs marchandes comme Rayan Cherki et Malick Fofana. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour l’ailier belge qui souhaite franchir un nouveau cap dans sa carrière. Très convoité, l’ancien joueur de La Gantoise veut profiter de sa cote sur le marché des transferts pour rejoindre une formation plus ambitieuse.

Il faut dire que la liste de ses courtisans fait saliver. On parlait cette semaine d’un intérêt de Liverpool et de Newcastle. Et selon les informations de CaughtOffside, Malick Fofana intéresse aussi Aston Villa, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien Luis Enrique, ravi d’avoir recruté Bradley Barcola à l’Olympique Lyonnais, apprécie sûrement le profil du Diable Rouge connu pour sa percussion sur les couloirs. Reste à savoir si le champion de France sera en mesure de s’entendre avec la direction rhodanienne.

Textor et Al-Khelaïfi réconciliés

Toujours d’après la même source, les dirigeants des Gones espèrent récupérer 50 millions d’euros pour le transfert de leur ailier. Mais la situation financière du club devrait permettre à ses prétendants de boucler le deal pour un montant inférieur. Qui sait, John Textor fera peut-être un prix avantageux à son nouvel ami Nasser Al-Khelaïfi. Les deux patrons, longtemps en conflit, notamment dans la crise des droits TV de la Ligue 1, sont désormais réconciliés puisque l’Américain était invité au Parc des Princes pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre les Parisiens et Arsenal (2-1) mercredi.