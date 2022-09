Le plan de l'OL, du jamais vu en L1

Dans : OL.

Par Marc Verti

Cette saison, l'OL a mis en place une nouvelle stratégie afin de retrouver les sommets en Ligue 1 et de retrouver une Coupe d'Europe. Cette nouvelle dynamique se ressent sur l'effectif lyonnais.

Avec les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'OL a remis en place une stratégie basée sur les forces des joueurs du centre de formation. Maxence Caqueret prend plus de place dans le groupe, Houssem Aouar est resté, Rayan Cherki joue de plus en plus et Anthony Lopes reste indéboulonnable. En plus de tous ces cadres, l'OL donne plus de crédits aux joueurs formés au club. Malo Gusto et Castello Lukeba sont désormais titulaires. Cette stratégie est utilisée afin de permettre à Lyon de retrouver sa place sur le podium afin de faire son retour en Ligue des Champions. Et forcément, ça laisse peu de places aux joueurs étrangers. Surtout depuis les départs de Jason Denayer, Emerson et Lucas Paqueta.

La France mis à l'honneur à l'OL

Cette saison 2022/2023 de l'OL a un accent très français. Au total, sur les 28 joueurs de l'effectif professionnel, seulement 9 ne sont pas Français. Nicolas Tagliafico, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, est l'unique joueur étranger à avoir rejoint la formation rhodanienne cet été. Boateng, Pollersbeck, Lopes, Tagliafico, Diomandé, Toko Ekambi, Henrique, Tetê et Thiago Mendes sont donc les seuls joueurs étrangers de l'OL. Ce qui fait de la formation de Peter Bosz la moins représentée à l'international. Au contraire, Toulouse est premier dans ce classement avec 17 nationalités différentes et 21 joueurs étrangers. Pourtant, cette stratégie OL ne semble pas pour le moment porter ses fruits puisque le club de Jean-Michel Aulas n'est que sixième du championnat, à 6 points du podium. Après trois défaites consécutives contre Lorient, Monaco et le PSG, l'OL devra tout faire pour renouer avec la victoire lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 contre le RC Lens le dimanche 2 octobre.