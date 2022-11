Le pitbull de l’OL a les crocs

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parmi les points positifs de sa première partie de saison, l’Olympique Lyonnais peut se réjouir des performances de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche arrivé cet été s’est rapidement installé dans le onze, notamment grâce à un état d’esprit développé pendant sa jeunesse.

Pour Nicolas Tagliafico, le changement d’entraîneur n’a eu aucune conséquence. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a conservé son statut d’intouchable après la nomination de Laurent Blanc. Les cartes ont bien été redistribuées par le Cévenol, mais il n’a jamais été question d’une véritable concurrence avec Henrique. L’Argentin a mis tout le monde d’accord avec des performances de qualité ainsi qu’un état d’esprit irréprochable à l’origine de son surnom.

Tagliafico compense ses faiblesses

« D'où vient mon surnom "le Pitbull" ? De ma manière de jouer, a expliqué Nicolas Tagliafico dans les colonnes de L’Equipe. Je ne suis pas très grand, râblé, comme un petit chien qui a l'air inoffensif mais qui peut être très agressif. Sur le terrain, je suis un guerrier. Je donne tout. On a tous des points faibles et je compense les miens avec cette intensité. » Puis l’international argentin a confirmé l’anecdote selon laquelle un de ses frères lui faisait travailler son jeu de tête avec un ballon de basket.

« (...) C'est vrai ! On jouait au basket et souvent il me lançait le ballon pour que je le lui remette de la tête. Ça doit être pour ça que j'ai la tête dure, a plaisanté l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Je n'ai peur de rien. Mon père avait des vidéos de moi, gamin, où je suis sur un vélo et m'amuse à percuter un mur. Je recule, je refais un tour et bam, je reviens me cogner. Je suis le quatrième garçon de la famille et le quatrième, tu le laisses se débrouiller. Il apprend seul, y compris les coups. Résultat, c'est moi le plus dur au mal. » Une personnalité bienvenue au sein du jeune effectif lyonnais.