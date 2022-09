Le pire OL en 25 ans, Vincent Duluc dégaine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu à Monaco dimanche soir (2-1), l’OL voit les places européennes s’éloigner, malgré un début de saison intéressant.

Auteur d’un bon début de saison, l’Olympique Lyonnais vient de tout gâcher en l’espace d’une semaine. A hauteur du PSG et de l’OM il y a sept jours, le club rhodanien a successivement perdu à Lorient puis à Monaco, pendant que Paris, Marseille mais également Lens ont continué à engranger. L’OL, qui aspire à retrouver une place qualificative en Ligue des Champions à la fin de la saison, se retrouve déjà à six points de Marseille et du Paris SG, ce qui fait tache après seulement sept journées de Ligue 1. Cela n’a rien d’étonnant selon Vincent Duluc, lequel a taclé l’état-major de l’OL ainsi que Peter Bosz dans son édito, publié ce lundi dans les colonnes de L’Equipe. Pour le journaliste, il est à peine croyable de voir à quel point l’Olympique Lyonnais a baissé son niveau d’exigence, faisant de cet OL 2022-2023 le pire des 25 dernières années selon lui.

Vincent Duluc sans pitié avec l'OL de Bosz

@OL @vincentduluc la défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de 7 saison contre 1 équipe forte mais que nous avons bougée:si nous cadrons mieux nos face à face on gagne largement ce match.Soyons forts dès samedi on peut remettre ls choses en place l’OL est 5em! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 11, 2022

« Mais si l'on imagine Peter Bosz seul responsable du déclassement de l'OL, que l'équipe actuelle et peut-être un futur entraîneur peuvent encore contester, on oubliera du monde, c'est-à-dire tous les autres, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Juninho, Bruno Cheyrou, pour les décisions qu'ils ont prises comme pour celles qu'ils n'ont pas prises. Depuis 25 ans, le club lyonnais n'a jamais à ce point abaissé son niveau d'exigence. Alors même que l'OL entre dans une ère américaine où pour la première fois, Jean-Michel Aulas va présider avec l'argent d'un autre, cette saison française devrait être limpide, avec, en haut, pour tenir compagnie à Lens, le PLM historique, Paris, Lyon et Marseille. Mais avant de recevoir le PSG, dimanche, puis d'aller à Lens, l'OL a déjà six points de retard sur Paris et l'OM, après avoir perdu ses deux premiers matches difficiles de la saison. On devrait vite savoir, alors, où va Lyon. Et avec qui » a analysé Vincent Duluc, extrêmement déçu par la mauvaise spirale de l’Olympique Lyonnais, qu’il imaginait sans doute tenir compagnie au PSG et à l’OM un peu plus longtemps. Et même si le championnat est encore long, le journaliste de L’Equipe ne semble pas vraiment croire à un rebond des Gones dans les semaines à venir.