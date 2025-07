Le mercato de l'OL officiellement lancé mardi

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devra se montrer malin cet été sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Le club rhodanien vient de trouver une belle affaire du côté du Portugal.

L'Olympique Lyonnais ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club rhodanien jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine mais devra faire très attention à ses finances et ses dépenses. Les Gones se préparent donc à des ventes majeures et des arrivées plus modestes qu'auparavant. Aussi, l'OL se devra de faire des coups sans dépenser beaucoup d'argent. Et les pensionnaires du Groupama Stadium ont apparemment trouvé leur bonheur au Sporting avec un espoir du football portugais.

Afonso Moreira attendu à Lyon dès mardi

Selon les informations de Ferveur Lyonnaise, Afonso Moreira sera en effet la première recrue estivale de l'OL. Le jeune ailier de 20 ans est même attendu à Lyon dès ce mardi 15 juillet pour passer sa visite médicale puis s'engager dans la foulée pour cinq saisons avec les Rhodaniens. Pour s'attacher les services de Afonso Moreira, l'Olympique Lyonnais va débourser la somme de 2 millions d'euros. Le natif de Lamego sera sans doute le visage de ce nouvel OL sans grands moyens et avec moins d'ambitions. Les matchs seront nombreux la saison prochaine pour les Gones, qui pourraient donner pas mal de temps de jeu aux jeunes joueurs pour repartir de l'avant en Ligue 1. Afonso Moreira aura donc sa chance de prouver sa valeur avec l'Olympique Lyonnais. Il avait notamment pu disputer des minutes en Ligue des champions avec le Sporting il y a quelques mois, même si le club de Lisbonne n'aura pas forcément décidé de parier sur son talent pour l'intégrer dans la durée.