Le mercato de l’OL bloqué ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours surveillé de près par la DNCG, l'Olympique Lyonnais voit ses opérations en cours être bloquées sans un départ majeur.

Avec des moyens limités, il sera compliqué de faire des recrutements spectaculaires cet été à l’OL. Les supporters n’ont pas eu besoin de grandes annonces de la part de Michele Kang pour se rendre compte qu’il allait falloir faire avec les moyens du bord et flairer les bonnes affaires quand elles se présentent. Actuellement, l’OL négocie plusieurs opérations, qui ne pourront toutefois pas aller plus loin. En effet, en raison des sanctions de la DNCG, le club rhodanien est pour le moment dans l’incapacité d’enregistrer de nouvelles opérations sans avoir libéré de la masse salariale. Le départ de Jordan Veretout sera capital en ce sens, et permettra d’ouvrir la porte à un recrutement ou une prolongation. C’est aussi pour cela que, malgré l’accord, Clinton Mata n’a toujours pas prolongé et malgré le fait qu’il s’entraine à Lyon, Afonso Moreira n’a toujours pas été officiellement présenté, souligne But FC.

L'OL mise sur Veretout

Cela n’est donc qu’une question de temps, mais l’OL va avoir le couteau sous la gorge pour chaque opération qu’il veut monter. Et cela a un risque réel, celui de faire capoter un éventuel deal en cas d’opportunité en or, que les dirigeants ne pourront pas toujours matériellement concrétiser. C’est aussi le jeu lié à la situation économique très préoccupante de l’OL, qui a certes évité le pire en se maintenant administrativement en Ligue 1, mais possède toujours un passif et des dettes colossales, en plus d’une trésorerie qui a très longtemps été dans le rouge avant que les nouveaux dirigeants ne mettent la main à la poche. Le chemin sera long et l’été risque d’être douloureux pour les supporters habitués à voir quelques noms importants être associés à leur club. A trois semaines du début du championnat, cela peut en effet donner quelques sueurs froides même si pour le moment, ce n’est pas non plus la catastrophe au niveau des départs de joueurs majeurs, comme cela avait pu être annoncé en juin.