Le match amical OL-Villefranche retardé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais dispute ce samedi matin son premier match amical. Initialement prévu à 10h30, le coup d’envoi de la rencontre face à Villefranche a toutefois été retardé. Et pour cause, un véritable déluge s’abat actuellement sur Décines, ce qui a poussé les deux clubs à décaler le coup d’envoi de quelques minutes, le temps que la météo se calme. La rencontre est à suivre sur OL Play et le résultat sera bien sûr à retrouver dès le coup de sifflet final sur Foot01.