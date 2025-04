Le maire de Lyon met Jean-Michel Aulas au défi

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

En France, les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2026. Pour la Mairie de Lyon, le maire sortant Grégory Doucet sera probablement opposé à Jean-Michel Aulas.

Lyon devra élire son nouveau maire en mars 2026 et la ville rhodanienne aura pas mal de choix devant elle. En 2020, Grégory Doucet, membre d'Europe Écologie Les Verts, avait été élu à la tête de Lyon. Ce dernier ne fait pas l'unanimité et Jean-Michel Aulas veut profiter de la brèche pour lui prendre sa place. L'ancien président de l'OL est une figure importante de la ville et croit plus que jamais en ses chances de pouvoir aider Lyon dans le futur. De quoi déstabiliser Grégory Doucet dans sa quête de réélection ? Et bien pas vraiment.

Aulas va devoir se battre pour prendre Lyon

Lors de quelques mots échangés avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le natif de Paris a en effet indiqué : « Jean-Michel Aulas ne m’effraie pas du tout. J'ai du respect et de la reconnaissance pour Jean-Michel Aulas car grâce à lui nous avons la plus grande équipe féminine de football au monde. (...) Il est d’abord synonyme d’entrepreneur, tout le monde lui reconnaît cette qualité ». De son côté, Jean-Michel Aulas ne perd jamais une occasion d'égratigner son probable concurrent. Dimanche, JMA dénonçait les « cinq années de méthode brutale », souhaitant « un pacte métropolitain pour une mobilité partagée, apaisée, moderne et accessible ». En plus de sa volonté supposée de prendre la Mairie de Lyon, l'ancien président l'OL reste pleinement investi à la Fédération Française de Football. Il y est membre du Comité Exécutif et, à ce titre, délégué auprès de l'Équipe de France féminine. A 76 ans, Jean-Michel Aulas a encore plein de projets et devenir maire de Lyon serait assurément un accomplissement dans sa vie. Reste à savoir comment répondront les habitants de la capitale des Gones.