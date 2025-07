Le maintien ou la mort, l’OL n’ira pas en Ligue 2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais sera fixé ce mercredi sur son avenir puisque l’appel devant la DNCG a été avancé de 24 heures. Le stress est total d’autant qu’une relégation en Ligue 2 pourrait avoir des conséquences terribles.

Un peu plus de deux semaines après la première décision de la DNCG de reléguer l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, le club rhodanien et ses supporters vont être fixés ce mercredi. L’appel initialement prévu jeudi a été avancé de 24 heures et le suspense est encore total pour l’heure sur l’issue de ce second rendez-vous face au gendarme financier du football français. Michele Kang a remplacé John Textor et porte avec elle tous les espoirs des supporters lyonnais, qui espèrent que la femme d’affaires américaine a trouvé les 100 millions d’euros attendus par la DNCG pour maintenir Lyon en Ligue 1. Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a évoqué la situation chaotique du club lyonnais.

Le passage de l'OL devant la DNCG avancé de 24h https://t.co/jg7f9moUBD — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Et pour le chroniqueur, une relégation en Ligue 2 pourrait avoir des conséquences irrémédiables pour l’avenir de l’OL. « Je préfèrerais que l’OL reste en Ligue 1, plutôt que la situation dégénère. On parle de Ligue 2, mais est-ce que Lyon va avoir l’envie de rester en Ligue 2 financièrement. On sait très bien que ça peut être un maintien en Ligue 1 ou une descente aux enfers. Mais bien évidemment qu’à la place de n’importe quel joueur ou agent de joueur de Lyon, on aurait tous des envies de départ » a d'abord lancé celui qui a commenté la Ligue 1 cette saison sur DAZN avant de poursuivre.

Walid Acherchour se prépare au pire

« Maintenant, ça peut aussi être un mal pour un bien dans ce drame footballistique, de resserrer la ceinture, se battre pour le maintien et repartir sur deux ou trois ans de vache maigre pour avoir plus de sérénité financière, sortir véritablement John Textor et repartir sur quelques choses. John Textor a roulé tout le monde dans la farine, on est plus surpris » a analysé le consultant de RMC, pour qui rien ne dit que les dirigeants lyonnais accepteraient une relégation en Ligue 2. Autrement dit, une telle décision prise par la DNCG ce mercredi en appel pourrait avoir des conséquences terribles pour le club rhodanien. A Michele Kang et aux dirigeants de l’OL de faire le nécessaire pour éviter dans les 24 heures à venir ce scénario catastrophe.