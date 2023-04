Le grand OL reviendra en août, les supporters apprécieront

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dixième de Ligue 1, l'OL est à des années-lumière de sa domination des années 2000. Un glorieux passé regretté par les supporters lyonnais, lesquels rêvent de revivre pareille chose bientôt. L'OL est à l'écoute et devrait honorer ces années-là...dans son prochain maillot.

Que l'avenir de l'OL est incertain. Les Gones, 10es de Ligue 1 actuellement, sont bien loin d'être assurés de l'Europe la saison prochaine. Clairement, ils miseront tout sur la coupe de France avec une demi-finale très importante à jouer mercredi, à Nantes. Un revers et les prochains mois laisseraient augurer un sérieux déclassement pour le club de Jean-Michel Aulas. Un fameux changement pour l'OL, lequel trônait fièrement sur la France du foot 20 ans auparavant. Des années de domination qui conservent une certaine magie chez les supporters lyonnais, bien impatients de revivre ces moments-là.

Le futur maillot fuite, l'OL s'inspire de 2003-2004

Une nostalgie qui a inspiré Adidas pour son futur maillot. C'est ce que révèle Footy Headlines, spécialisé dans les fuites des futures tuniques de clubs. Depuis quelques heures, le site a révélé le design du futur maillot domicile de l'OL pour la saison 2023-2024. L'équipementier allemand du club rhodanien est remonté 20 ans en arrière pour son projet.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🏆 Stunning Lyon 23-24 Home Kit Leaked: https://t.co/zNSbRalH5O — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 1, 2023

En effet, comme lors de la saison 2003-2004, la bande bleue et rouge devrait descendre par le côté gauche du torse venant traverser le logo du club en haut et le sponsor au milieu. L'ensemble est complété par un col aux couleurs bleu-blanc-rouge ainsi que par des bandes or sur les épaules pour rappeler le partenariat avec Adidas. Une composition harmonieuse qui trouvera son public. Reste à savoir dans quelles conditions l'OL utilisera cette tenue. Elle sera plus à même de rendre hommage aux années dorées avec une bonne équipe dedans et une qualification européenne en plus.