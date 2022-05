Le foot est fini, Lopes et l'OL soufflent un bon coup

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle saison d'un point de vue individuel, Anthony Lopes souhaite que son Olympique Lyonnais profite bien de la pause estivale pour se refaire une santé et repartir de plus belle en vue de la saison prochaine.

Même si l’OL avait déjà raté la Coupe d’Europe lors de la saison post-Covid, l’exercice 2021-2022 restera comme l’un des pires voire même le pire des Gones au 21e siècle. Outre ses éliminations en coupes, que ce soit en Europa League (quarts) ou en Coupe de France (32es de finale), l’OL a bouclé son championnat à la huitième place avec 58 points. Un bilan plus que négatif pour les hommes de Peter Bosz, qui n’auront pas la chance de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine, alors que le PSG ou l’OM seront par exemple en Ligue des Champions… Ce cuisant échec, les Gones veulent vite l’oublier en passant à autre chose. C’est notamment le cas d’Anthony Lopes, qui veut déjà tourner la page de cette saison galère.

Lopes : « On va partir en vacances, se remettre un peu la tête à l’endroit »

« Ce but encaissé contre Clermont m’énerve un petit peu, mais l’essentiel était de venir ici et de gagner. Maintenant, on va partir en vacances, se remettre un peu la tête à l’endroit, libérer le cerveau parce qu’il a été pas mal endommagé durant toute la saison et revenir pied au plancher pour la reprise pour faire une très grande saison. Concernant cette saison, il y a eu pleins de moments où on aurait pu basculer du côté positif parce qu’on a eu les opportunités. Le gros point négatif est qu’on n’a jamais réussi à enchaîner une véritable série et ce qui a fait défaut parce que plus on est régulier, plus les résultats sont là », a lâché, sur OLPlay, le gardien de Lyon, qui a réalisé une belle saison sur sa ligne. Sous contrat jusqu’en 2023, l'international portugais donnera son maximum pour remettre son club au sommet du foot français et européen.