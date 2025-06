Le dernier coup de Textor, à choisir entre génie et magouille

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La participation de Crystal Palace en Ligue Europa est contestée en Angleterre. Nottingham Forest notamment veut récupérer la place en C3 des Eagles. Est-ce une trahison du principal interlocuteur de Textor au mercato ? Pas du tout.

John Textor gère ses différents clubs de manière opaque et parfois curieuse. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est aussi actionnaire principal de Crystal Palace en Premier League. S'il aime réaliser beaucoup de mouvements de joueurs entre l'OL, Botafogo et le RWD Molenbeek, les liens avec le club londonien sont quasi inexistants. Par contre, Textor entretient une relation privilégiée avec Nottingham Forest et son patron controversé Evangelos Marinakis. L'armateur grec va récupérer trois joueurs de Botafogo et il a déjà vendu Orel Mangala et Moussa Niakhaté à des prix élevés à l'OL.

Forest veut couler Palace, l'OL grand gagnant ?

Pourtant, Nottingham Forest s'en prend à Crystal Palace en ce moment. Selon la BBC, le double vainqueur de la C1 a écrit à l'UEFA pour réclamer l'exclusion des Eagles en Ligue Europa pour non-respect des règles sur la multipropriété. Une stratégie pour récupérer leur place en Ligue Europa au-lieu de jouer la Ligue Conférence. Marinakis trahit-il son ami John Textor ? Ce n'est pas le ressenti de l'Américain. Au contraire, la manœuvre tentée par Forest arrange les affaires de celui qui veut vendre ses parts à Crystal Palace depuis plusieurs mois.

La BBC Sport annonce ce mardi que Forest aurait écrit une lettre à l'UEFA pour dénoncer un conflit d'intérêts entre Crystal Palace et l'OL, tous les deux qualifiés pour la prochaine Ligue Europa et en lien avec John Textor et le groupe Eagle.



➡️ https://t.co/fJW0S6bOIK pic.twitter.com/Xo5qlv7Kne — L'Équipe (@lequipe) June 10, 2025

Pour ne pas voir son club être interdit de C3 la saison prochaine, le président Steve Parish pourrait devoir racheter les parts de Textor dans l'urgence et pour une somme supérieure à son désir initial. Une aubaine pour l'Américain mais aussi pour l'OL. Pour rappel, cet argent a été promis à la DNCG par les Gones pour combler la dette importante du club rhodanien. Indirectement, Evangelos Marinakis pourrait sauver l'Olympique Lyonnais d'une rétrogradation en Ligue 2.