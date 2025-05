Le consultant d'OL Play s'excuse après l'insulte lâchée en direct

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Consultant pour la chaîne télé de l'Olympique Lyonnais, Karim Mokeddem était aux commentaires lors du match perdu par l'OL contre Lens. Et son dérapage lors du but signé Anass Zaroury a fait des vagues.

Alors que l'Olympique Lyonnais poussait pour s'imposer en fin de match contre les Sang et Or, Anass Zaroury, qui n'avait pas marqué un seul but cette saison avec Lens, crucifiait Lucas Perri d'une frappe longue distance qui se plantait dans la lucarne du but lyonnais. Au micro d'OL Play, qui diffusait le match, Karim Mokeddem, consultant du média de l'OL et ancien entraîneur du FC Sochaux, notamment, s'est lâché un lançant en direct : « Ah l’encu.. ». Une courte séquence qui a évidemment rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Comprenant que cela faisait tout de même mauvais genre et que le joueur Lensois pouvait se sentir injurié par ses propos, Karim Mokeddem a rapidement tenu à rectifier le tir en avouant avoir perdu brièvement le contrôle de ses paroles sous le coup de l'émotion provoquée par ce but spectaculaire.

Le but lensois le fait craquer à l'antenne d'OL Play

Je tiens à m’excuser envers @zaroury_ j’ai tellement été surpris par son but magnifique que je me suis oublié au micro

Désolé 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 belle carrière à toi j’espère que ce but est le premier d’une longue série 🙏🏻🙏🏻 — Mokeddem Karim (@mokeddem_karim) May 4, 2025

Via les réseaux sociaux, le consultant a tenu à présenter ses excuses au joueur lensois. « Je tiens à m’excuser envers Zaroury. J’ai tellement été surpris par son but magnifique que je me suis oublié au micro Désolé. Belle carrière à toi, j’espère que ce but est le premier d’une longue série », a précisé Karim Mokeddem. Si les supporters lyonnais ont visiblement tous pardonné au consultant de la chaîne de l'OL, d'autres amateurs de football ont tout de même regretté que ce type de propos puissent être tenus en direct à l'antenne. Mais au moins, celui qui est en quête d'un poste d'entraîneur depuis son départ de Sochaux a eu le mérite de présenter ses excuses.